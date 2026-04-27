Sarmiento y Banfield empataron en La Banda y dejaron una postal histórica en el fútbol santiagueño

El Profe y el Taladro igualaron 1-1 en el cierre de la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:22

Sarmiento y Banfield igualaron 1 a 1 este domingo en el estadio Ciudad de La Banda, en el marco de la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un partido parejo que tuvo emociones hasta el cierre y una escena histórica dentro del campo de juego.

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El Profe, logró ponerse en ventaja gracias al gol de Mario Valdez, en un trámite equilibrado donde supo golpear en el momento justo.

Sin embargo, el Taladro no bajó los brazos, fue en busca del empate y terminó encontrando su premio sobre el final del encuentro para sellar el 1 a 1 definitivo y rescatar un punto importante fuera de casa.

Más allá del resultado, una de las grandes postales de la jornada estuvo en el ingreso de Benjamín Noriega, quien con apenas 17 años cumplió el sueño de debutar en Primera y hacerlo compartiendo equipo con su padre, Matías, futbolista de amplia trayectoria en el fútbol santiagueño.

El momento quedó marcado como un hecho histórico para Sarmiento y fue celebrado tanto dentro como fuera de la cancha, en una escena cargada de emoción para la familia Noriega.

Con este resultado, Sarmiento sumó su segundo empate consecutivo, ya que en la fecha anterior había igualado ante Villa Unión, mientras que todavía tiene pendiente el compromiso correspondiente a la primera jornada frente a Agua y Energía.

Por su parte, Banfield consiguió su primer punto en el certamen luego de un arranque complicado, tras las derrotas sufridas ante Vélez de San Ramón y Central Argentino.

En la próxima fecha, el Profe visitará a Instituto Santiago, mientras que Banfield será local ante Agua y Energía, en busca de seguir sumando en la Zona Capital del Anual.