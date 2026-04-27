El gobernador Osvaldo Jaldo se desmarcó del oficialismo y rechazó eliminar las PASO

El mandatario tucumano, que venía acompañando iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, ahora cuestionó la reforma electoral.

Hoy 18:20

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, —uno de los aliados clave de Javier Milei en el Congreso, que garantizó los votos necesarios para la Ley Bases y la reforma laboral— tomó distancia del proyecto del Gobierno que propone eliminar las PASO. Rechazó la iniciativa y defendió el esquema de primarias como herramienta de participación y ordenamiento político.

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El pronunciamiento se produce en un contexto en el que el oficialismo busca construir mayorías para avanzar con cambios en el sistema electoral, con la eliminación de las primarias como uno de los ejes centrales. En ese escenario, la posición de Jaldo impacta en la discusión legislativa sobre uno de los puntos centrales de la reforma.

Para el mandatario tucumano, la primaria “es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos”. “Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos”, señaló en el Canal 10 de Tucumán.

Jaldo también cuestionó el enfoque general del proyecto. “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral”.

La posición de Jaldo adquiere relevancia por su rol en el Congreso. El mandatario fue un aliado clave del Gobierno, con un esquema propio de representación que incluye tres diputados y dos senadores que responden a su conducción.

Además de firmar el Pacto de Mayo —ocasión en la que fue anfitrión—, el respaldo del gobernador tucumano fue determinante en votaciones ajustadas, por lo que su rechazo a la eliminación de las PASO podría complicar la definición sobre el resto del proyecto de reforma electoral enviado por el oficialismo al Congreso.

“Permite hoy que cualquier ciudadano que quiera ser candidato legítimamente se pueda presentar y competir dentro de su espacio”, señaló Jaldo, en defensa del mecanismo vigente.

El posicionamiento del gobernador tucumano se suma a un escenario más amplio de definiciones en torno del proyecto.

Dentro del peronismo, distintos sectores ya expresaron su rechazo a la eliminación de las PASO, entre ellos el Frente Renovador, el kirchnerismo, el espacio referenciado con Miguel Ángel Pichetto y el bloque radical del Senado.

En paralelo, el PRO mantiene el tema bajo análisis. En ese especio surgieron cuestionamientos por la falta de consulta previa y se plantearon alternativas a la eliminación total de las PASO, como la posibilidad de que las primarias no sean obligatorias o que se apliquen solo en frentes sin acuerdos previos. En tanto, el massismo no rechaza debatir una eventual suspensión, como sucedió para las elecciones del año pasado.