Sonríe Úbeda: los dos delanteros que recuperaría Boca y podrían reaparecer ante Central Córdoba

Los atacantes evolucionan de sus lesiones y podrían jugar en el partido del sábado ante el Ferroviario.

Hoy 17:36

Mientras Boca Juniors se enfoca en el exigente duelo frente a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, una de las principales noticias pasa por la posible vuelta de dos nombres importantes: Edinson Cavani y Carlos Palacios.

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Ambos quedaron fuera de la lista de convocados para viajar a Brasil, pero podrían sumarse nuevamente al plantel en los primeros entrenamientos tras el regreso y, en el escenario más optimista, estar disponibles para enfrentar a Central Córdoba el próximo sábado.

Ese encuentro, correspondiente a la fecha postergada que cerrará esta etapa del Torneo Apertura, aparece como una posibilidad concreta para que el entrenador Claudio Úbeda recupere variantes clave en el tramo decisivo de la temporada.

Palacios entra en la recta final

El caso de Carlos Palacios genera expectativa puertas adentro. El delantero chileno no pudo jugar en todo 2026 debido a una sinovitis en una de sus rodillas, lesión que lo llevó a pasar por el quirófano a fines de febrero.

Tras más de dos meses de recuperación, el atacante ya transita la etapa final de su rehabilitación y su regreso podría darse en los próximos días.

Su ausencia, sumada a la de Alan Velasco, le abrió la puerta a Tomás Aranda, que logró ganarse un lugar en el equipo. Sin embargo, el retorno de Palacios le daría mayor profundidad a una zona donde no sobran alternativas ofensivas.

Cavani, entre la cautela y la esperanza

La situación de Edinson Cavani es diferente. El uruguayo apenas pudo disputar dos partidos en este semestre y luego del empate ante Racing, en el que salió con molestias y también recibió silbidos, inició un nuevo tratamiento para superar una compleja lesión lumbar.

Desde entonces, el delantero permanece fuera de las canchas y su regreso sigue siendo más incierto que el de Palacios.

En Boca manejan mayor cautela con su evolución. Si logra sumarse al grupo tras la vuelta de Brasil, podría comenzar con prácticas formales y apuntar a volver antes del receso por la Copa del Mundo.

Por ahora, su presencia ante Central Córdoba sigue siendo una incógnita, aunque no está descartada.

Úbeda recupera piezas, pero también suma bajas

En medio del buen presente futbolístico del equipo, Claudio Úbeda logró recuperar a varios futbolistas, aunque también sufrió bajas sensibles.

Agustín Marchesín no volverá hasta fin de año, Ánder Herrera sufrió un nuevo desgarro muscular y Rodrigo Battaglia continúa sin fecha confirmada de regreso tras su operación en el tendón de Aquiles.

En ese contexto, la posible vuelta de Cavani y Palacios representa una noticia importante para un Boca que busca cerrar de la mejor manera la fase de grupos de la Libertadores y llegar fortalecido a los playoffs del Apertura.