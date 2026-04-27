Se llevó a cabo el 12º Encuentro Federal de Intendentes de Segunda y Tercera Categoría

La jornada se desarrolló en el Complejo Juan Felipe Ibarra, donde el Tribunal de Cuentas presentó una iniciativa destinada a acompañar los cambios de gestión municipal de cara al proceso electoral de agosto.

Hoy 17:18

En el Salón Auditorio del Complejo Juan Felipe Ibarra se realizó el 12° Encuentro Federal de Intendentes de Municipios de Segunda y Tercera Categoría, una convocatoria organizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia que reunió a jefes comunales y equipos técnicos de distintos puntos del territorio santiagueño.

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El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente del organismo, Dr. Lionel Enrique Suárez, acompañado por el vicepresidente Dr. Mariano Helman de la Garma; los vocales Cra. Marisa Pérez Nazar, Dr. Raúl Leoni Beltrán y Cra. Claudia del Valle Lucio Falcione; además de la Cra. Mariela Zambón, de la Oficina de Asuntos Municipales.

Durante su discurso inaugural, Suárez remarcó el rol del Tribunal como órgano de control externo y destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en un contexto económico complejo. En ese sentido, sostuvo que resulta clave garantizar que los recursos públicos sean administrados con criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la presentación del programa “Transición Ordenada”, una herramienta impulsada por el Tribunal de Cuentas con vistas al proceso electoral previsto para agosto.

La iniciativa busca acompañar a los municipios de segunda y tercera categoría en los cambios de gestión mediante la elaboración de un diagnóstico integral sobre la situación patrimonial, financiera y del personal al momento del traspaso de mando.

El esquema prevé la participación de equipos técnicos del organismo, que realizarán relevamientos en territorio para confeccionar una verdadera radiografía institucional de cada comuna, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y transparencia tanto para nuevas autoridades como para gestiones que continúen.

Asimismo, el titular del Tribunal informó que, ante la falta de financiamiento nacional para implementar un sistema unificado de gestión electrónica, el organismo avanza en el desarrollo de una herramienta digital propia, cuya versión piloto será presentada próximamente.

La plataforma permitirá modernizar la presentación de rendiciones de cuentas, reduciendo costos operativos, tiempos de traslado y uso de recursos materiales.

Participaron del encuentro los intendentes de Sumampa, Fernando Bernasconi; Fernández, Gladis Yanina Iturre; Tintina, Mario Cantoni; Nueva Esperanza, Alberto Cazazola; Pampa de los Guanacos, María Ferreyra; Monte Quemado, Felipe Cisneros; Pozo Hondo, Alejandro Albornoz; Bandera, Jairo Colaneri; Loreto, Ramón “Toto” González; Pinto, Jorge A. Leguizamón; Colonia Dora, William Chein; Clodomira, Daniel Ruíz; y Villa Atamisqui, Víctor Rosales.

La jornada marcó el inicio de una agenda conjunta orientada a modernizar los sistemas de control, fortalecer la gestión municipal y consolidar prácticas institucionales basadas en la transparencia administrativa.