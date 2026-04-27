Dos detenidos por hurto en Termas y buscan a un tercer implicado

El hecho ocurrió en inmediaciones de Chacabuco y Libertador. La víctima identificó a los autores y la policía actuó de inmediato.

Hoy 15:29

Dos hombres fueron aprehendidos en horas de éste mediodía ( lunes 27 de abril )en Las Termas de Río Hondo, acusados de cometer un hurto, mientras que un tercer implicado, conocido como “Panza”, permanece prófugo.

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El procedimiento tuvo lugar en horas del mediodía bajo jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50, tras un alerta de personal de la Unidad Táctica Motorizada.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 29 años denunció que tres sujetos —a quienes identificó como De María, alias “Panza” y “el Tucumano”— sustrajeron diversos elementos desde una mesa ubicada en la vereda de su local, sin ejercer violencia.

Entre los bienes robados se encontraban un parlante portátil, prendas y otros objetos.

Tras un rápido despliegue, los efectivos lograron interceptar a dos de los sospechosos, identificados como Martín Sergio Carrera 42 años alias “el Tucumano”, domiciliado en la provincia de Tucumán, y Rodrigo Alexis De María 24 años, residente en barrio Toro Yacu.

En poder de los mismos se secuestró un parlante inalámbrico, que fue reconocido como parte de lo sustraído.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, realizando las pericias correspondientes.

La fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, dispuso la aprehensión de ambos sujetos, el secuestro del elemento recuperado y la continuidad de la investigación para dar con el tercer implicado, alias “Panza”.