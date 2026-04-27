Cuándo y dónde vuelve a competir Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino viene de dar un Road Show histórico en la Ciudad de Buenos Aires que contó con la presencia de más de medio millón de personas.

Hoy 16:43

Luego de protagonizar un histórico Road Show en la Ciudad de Buenos Aires, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso dentro de la Fórmula 1: el esperado Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato mundial.

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El joven piloto argentino, que representa a la escudería Alpine, tendrá actividad desde este viernes en un fin de semana especial, ya que contará con formato sprint, lo que significa una oportunidad extra para sumar puntos importantes.

La acción comenzará el viernes con la única práctica libre, programada entre las 13:00 y las 14:30 (hora de Argentina). Más tarde, desde las 17:30, se disputará la clasificación para la carrera sprint.

Allí, Colapinto buscará dar un paso adelante en uno de los aspectos que más necesita mejorar: su rendimiento a una vuelta. Si bien mostró solidez en ritmo de carrera, las clasificaciones siguen siendo uno de sus principales desafíos en la categoría.

La carrera sprint, que reparte puntos para los ocho primeros puestos, se correrá el sábado desde las 13:00, mientras que la clasificación para la carrera principal será ese mismo día a partir de las 17:00.

Finalmente, la gran carrera del Gran Premio de Miami se disputará el domingo desde las 17:00, en una jornada que promete alta tensión en uno de los circuitos más atractivos del calendario.

Actualmente, el campeonato tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien llega en gran nivel tras imponerse en los Grandes Premios de China y Japón, ilusionándose con convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia.

Por su parte, Colapinto suma hasta ahora un punto en la temporada, conseguido gracias a su décimo puesto en el Gran Premio de China, donde firmó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial.