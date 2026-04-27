Confesión inesperada: Andrea Rincón habló de su historia con Lionel Messi

Andrea Rincón volvió a generar debate en redes sociales a raíz de sus declaraciones en el programa de Martín Cirio. En esta oportunidad, la actriz se refirió a su pasado con Lionel Messi y brindó detalles sobre el encuentro amoroso que habrían protagonizado años atrás.
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"¿Qué fue lo que pasó con Messi?", preguntó el famoso streamer Martín Cirio. Un tema que sin dudas iba a dejar reacciones. Andrea Rincón respondió: "Pasa que me van a dar por todos lados. Imagínate que cuando pasó todo esto tenía 24 años".
En ese momento, la actriz contó detalles sobre el después del primer encuentro con Messi: "Al otro día él metió un gol. Y yo dije 'Este se la re creyó. Porque yo le había dicho que traía suerte".
En referencia a la figura de Antonela Roccuzzo en esa época, Andrea Rincón expreso firme: "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela, no estaba porque lo sé, porque me llamaron muchas personas, no fue infiel, no estaba con ella. No miento".
El recorte del programa comenzó a circular con fuerza en X, TikTok e Instagram, donde usuarios debatieron sobre la veracidad del relato y el contexto en el que habría ocurrido.