"Se empieza a hacer una pelota de mentiras": el enojo de Julián Álvarez por los rumores de su futuro

La Araña dejó en claro que se enfoca en la recta final de la temporada con el Atlético de Madrid y expresó malestar por las versiones de que puede dejar el club.

Hoy 16:36

Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, expresó su fastidio ante los constantes rumores que circulan sobre su futuro, especialmente los que lo vinculan con un posible interés del Barcelona, y aseguró que está completamente enfocado en la recta final de la temporada con el equipo de Diego Simeone.

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En la previa del duelo de ida de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal, el delantero fue contundente al referirse a las versiones que aparecen semana tras semana sobre una posible salida del club.

“Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes”, declaró en conferencia de prensa.

El ex Manchester City dejó en claro que no piensa salir a responder cada versión que aparece en medios y redes sociales, y remarcó que su prioridad absoluta está puesta en rendir dentro de la cancha.

“Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces”, sostuvo.

Además, agregó: “La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo”.

En ese sentido, Álvarez también llevó tranquilidad a los hinchas del Colchonero y confirmó que está en plenitud física para enfrentar al Arsenal este miércoles en el estadio Metropolitano.

“Estoy al cien por ciento”, respondió de manera breve pero contundente, despejando cualquier duda sobre su estado físico.

El atacante no sumó minutos el pasado sábado ante el Athletic Club, ya que fue preservado por precaución, pero todo indica que será titular en uno de los partidos más importantes de la temporada para el Atlético.

Con nueve goles en la actual edición de la Champions League, Julián Álvarez se convirtió en una de las grandes cartas ofensivas del equipo madrileño, que sueña con dar el golpe y meterse en la gran final del torneo más prestigioso de Europa.