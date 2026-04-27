Invitan a participar de talleres de batería y percusión en el Atelier Cultural

La propuesta está dirigida a personas desde los 6 años, con clases para principiantes y alumnos con experiencia.

Hoy 15:23

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a sumarse a los talleres de música que se dictan en el Atelier Cultural, una propuesta abierta a personas de todas las edades interesadas en aprender y disfrutar del mundo de la percusión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las clases se desarrollan los días lunes, con dos horarios disponibles: de 10:00 a 12:00, taller de batería, y de 18:00 a 21:00, percusión latina en todos sus ritmos.

La propuesta está destinada a niños desde los 6 años en adelante, sin límite de edad, promoviendo un espacio inclusivo de aprendizaje y expresión artística.

Los talleres están a cargo del profesor Martín Cepero, quien brindará formación tanto para principiantes como para quienes ya cuentan con experiencia.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3854197517.

De esta manera, el municipio continúa impulsando actividades culturales que fomentan el arte, la creatividad y la participación de la comunidad.