Neder: “Santiago del Estero tiene un Estado presente, y al lado de la gente”

“Fue un mensaje enmarcado por la continuidad de un trabajo que lleva 20 años”, destacó también el senador nacional y presidente del PJ santiagueño.

Hoy 14:25

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista local, José Emilio Neder, estuvo presente este Día de la Autonomía Provincial en la Cámara de Diputados, asistiendo al mensaje anual del gobernador Elías Suárez.

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En declaraciones a la prensa, consideró que “fue un mensaje enmarcado por la continuidad de un trabajo que lleva 20 años, donde la prolija administración de los recursos permite, ante esta adversa realidad económica nacional que atravesamos, que Santiago del Estero mantenga un Estado presente y al lado de la gente”.

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“Por eso -ahondó- se han podido anunciar los Bonos que enumeró el gobernador, como anteriormente el aumento salarial para la administración pública. También las obras, que dentro de las posibilidades de nuestra provincia van a continuar generando desarrollo y trabajo para los santiagueños”.

“Todo esto es posible precisamente porque se ha mantenido un proyecto político de unidad, donde hay un compromiso con el crecimiento de la provincia y con la inclusión social de la gente, viva en el lugar que viva del territorio. Son hechos y realidades, como las ha descripto con muy buen criterio hoy el gobernador”, remarcó Neder.

“Este modelo de Santiago del Estero marca un hito en la Argentina de hoy, donde existe un Gobierno Nacional totalmente desentendido de lo que es el federalismo, recrudeciendo asimetrías y desfinanciando las provincias”, concluyó.