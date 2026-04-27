A 206 años de la Autonomía: destacaron el valor histórico del hallazgo de las actas originales

El historiador Juan Viaña visitó la Primera Edición de Noticiero 7 y reflexionó sobre uno de los momentos más trascendentales de Santiago del Estero.

Hoy 15:12

En el marco de un nuevo aniversario de la Autonomía Provincial, que este año cumple 206 años, el historiador Juan Viaña fue invitado a la Primera Edición de Noticiero 7, donde analizó la importancia histórica de esta fecha clave para Santiago del Estero.

Durante la entrevista, Viaña destacó que la declaración de autonomía significó uno de los momentos más trascendentales para la provincia. “Gritar autonomía o gritar libertad era importantísimo en esos tiempos”, expresó, al recordar que Santiago del Estero se encontraba bajo la órbita de Tucumán.

Uno de los puntos centrales abordados fue el hallazgo de las actas originales de la autonomía, un descubrimiento que permitió reconstruir parte de la historia provincial. Según explicó, durante años se creyó que estos documentos no existían dentro de los archivos históricos.

“Empezamos a investigar qué había pasado con esas actas, porque no concebíamos que hayan desaparecido”, relató, al detallar que finalmente fueron encontradas mezcladas entre distintas hojas en uno de los tomos históricos.

Además, reveló que posteriormente también se halló el borrador original del acta de la autonomía, un documento con correcciones que evidencian el proceso de redacción de aquel momento histórico.

El historiador explicó que la autonomía permitió a la provincia conquistar un valor fundamental: la libertad. En ese sentido, recordó el contexto de la época, marcado por la dependencia económica y política de otras jurisdicciones.

“Lo que se conquista principalmente es libertad, poder regirse por sí mismos”, sostuvo, al tiempo que destacó el rol de figuras históricas y de los sectores civiles que impulsaron la declaración.

Finalmente, Viaña dejó un mensaje vinculado al presente: la importancia de sostener los valores de federalismo y autonomía, entendiendo que las provincias deben desarrollarse en equilibrio dentro del conjunto nacional.

La participación del historiador permitió poner en valor no solo la fecha, sino también el trabajo de investigación que sigue aportando nuevas miradas sobre la historia santiagueña.