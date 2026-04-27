Walter Melchert fue elegido presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero

El periodista termense y corresponsal de El Liberal conducirá la institución durante el período 2026-2028.

Hoy 13:25

El periodista Walter Gastón Melchert fue elegido como nuevo presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, tras la realización de la Asamblea Anual Ordinaria llevada a cabo en el salón Dr. Ramón Carrillo del Polideportivo Provincial.

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Melchert, corresponsal del diario El Liberal en Las Termas de Río Hondo, estará al frente de la institución que nuclea a los periodistas deportivos de la provincia durante el período 2026/2028.

La Asamblea fue encabezada por Ramón Ávila, presidente saliente de la entidad, quien tuvo a su cargo la lectura de la memoria y el balance de gestión.

La nueva comisión directiva

La nueva comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Walter Gastón Melchert

Walter Gastón Melchert Vicepresidente: Cr. Marcelo Lucas Serafini

Cr. Marcelo Lucas Serafini Secretaria: Fernanda Belén Veliz

Fernanda Belén Veliz Tesorero: Daniel Romero

Daniel Romero Protesorera: Lidia Teresa Ruiz

Lidia Teresa Ruiz Vocal titular 1: Mariano Jaime

Mariano Jaime Vocal titular 2: Rubén Alberto Páez

Rubén Alberto Páez Vocal titular 3: José Carlos Díaz Font

José Carlos Díaz Font Vocal suplente 1: Francisco Ezequiel Décima

Francisco Ezequiel Décima Vocal suplente 2: Josías Adrián Zelaya

Josías Adrián Zelaya Revisor de cuentas 1: David Dante Salvatierra

David Dante Salvatierra Revisor de cuentas 2: Carlos Bernardo Carrizo

Carlos Bernardo Carrizo Jurado de Honor 1: René Ramón Ávila

René Ramón Ávila Jurado de Honor 2: Carlos Domingo Riccardo

Carlos Domingo Riccardo Jurado de Honor 3: René Alfredo Paz

El mensaje del nuevo presidente

Tras ser elegido, Melchert agradeció el respaldo de los socios y remarcó cuál será el eje principal de su gestión.

“Agradezco a los socios del Círculo por la confianza depositada para esta nueva gestión. La idea es trabajar en función de cada afiliado y con un gran contenido social, bregando siempre la unidad de vuestra institución”, expresó.

De esta manera, el periodista termense inicia una nueva etapa al frente del Círculo con el objetivo de fortalecer el trabajo colectivo y consolidar la unión entre los profesionales del periodismo deportivo santiagueño.