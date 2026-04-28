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ADUNSE y Rotary Madre de Ciudades entregaron agua potable para familias afectadas por inundaciones en Los Telares

La colecta solidaria fue destinada a vecinos de Los Telares, en el departamento Salavina, tras la crecida del río Dulce. La entrega de donaciones se concretó en el marco de una acción conjunta bajo el lema “Dar de sí antes de pensar en sí”.

28/04/2026

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) y el Rotary Madre de Ciudades llevaron adelante una acción solidaria conjunta con la entrega de agua potable comercial destinada a familias de Los Telares, en el departamento Salavina, afectadas por la crecida del río Dulce.

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La ayuda fue entregada a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Los Telares, ubicada en una de las zonas alcanzadas por las inundaciones, con el objetivo de asistir a los vecinos perjudicados por la situación.

Participación de representantes institucionales

Durante la actividad estuvieron presentes por ADUNSE el Dr. Santiago Comán y la Mag. Marcela Terribile. En representación del Rotary Madre de Ciudades participaron el Sr. Carlos Borges y la Lic. Elena Paz.

También formó parte de la jornada el Padre Ricardo Burgos, en representación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Los Telares.

Una acción solidaria conjunta

La entrega de las donaciones se realizó en las instalaciones del gremio ADUNSE este viernes 24 de abril, bajo el lema:

“Dar de sí antes de pensar en sí”.

La iniciativa reflejó el trabajo articulado entre instituciones comprometidas con brindar respuestas concretas a las comunidades afectadas por la emergencia hídrica.

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