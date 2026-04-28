Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 14º
X
Somos Deporte

Lanús venció a Liga de Quito por la Copa Libertadores y lidera el Grupo G

El Granate se impuso por 1-0 en La Fortaleza con un tanto de Cardozo, le sacó el invicto a los ecuatorianos y lo alcanzó en la cima de la zona.

28/04/2026

Lanús consiguió una victoria fundamental este martes al derrotar 1 a 0 a Liga de Quito de Ecuador en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026, y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y encontró el premio en el segundo tiempo gracias a un gol de Agustín Cardozo, que apareció en el momento justo para desatar el festejo granate en La Fortaleza.

Con este resultado, Lanús llegó a los seis puntos y quedó en el segundo lugar del grupo, igualando justamente a Liga de Quito, que se mantiene como líder por diferencia de gol.

Un dominio que tardó en reflejarse

Desde el arranque, el Granate mostró una postura ofensiva y manejó el desarrollo del partido.

La primera llegada clara fue a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Eduardo Salvio recuperó alto y sacó un remate desde la derecha que terminó en manos del arquero Gonzalo Valle.

Poco después, nuevamente Salvio probó desde media distancia y el arquero visitante volvió a responder.

La situación más clara de la primera etapa llegó a los 30 minutos con una gran volea de Marcelino Moreno desde afuera del área que pegó de lleno en el travesaño, dejando a Lanús muy cerca de abrir el marcador.

A los 34, otro intento de Salvio, esta vez de tiro libre, se desvió en la barrera y pasó cerca del palo izquierdo.

Cardozo rompió el cero

En el complemento, Liga de Quito intentó reaccionar y generó sus primeras aproximaciones con Deyverson, que exigió a Nahuel Losada con un remate bajo y luego volvió a avisar con una volea que se fue desviada.

Pero cuando parecía que el partido se emparejaba, llegó el golpe de Lanús.

A los 28 minutos, Marcelino Moreno envió un centro desde la derecha que cayó al segundo palo, donde apareció Agustín Cardozo completamente libre para definir de volea con gran precisión y poner el 1-0 definitivo.

El mediocampista conectó con el borde interno del pie y colocó la pelota contra el palo, imposible para Valle.

Aguantó y cerró un triunfo clave

Tras el gol, Lanús supo administrar la ventaja y resistió los intentos del conjunto ecuatoriano.

A los 34, Yerlin Quiñónez sacó un potente remate que fue desviado por José Canale, evitando el empate.

Sobre el cierre, Marcelino Moreno estuvo cerca de liquidarlo, pero Valle respondió bien y mandó la pelota al córner.

Finalmente, el equipo argentino sostuvo la diferencia y celebró una victoria de enorme valor pensando en el futuro del grupo.

Lo que viene

En la próxima fecha, Lanús deberá afrontar una difícil visita a la altura de Bolivia para enfrentar a Always Ready, el martes 5 de mayo desde las 21:30.

Por su parte, Liga de Quito visitará a Mirassol de Brasil el jueves 7 desde las 19:00.

 
TEMAS Copa Libertadores Club Atlético Lanús

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca y una noche para el olvido en Brasil: cayó ante Cruzeiro y llega golpeado al choque ante Central Córdoba
  2. 2. Amenazas de muerte a Enrique Mazza: el artista denunció un video intimidatorio antes de su gira en Buenos Aires
  3. 3. El Gobernador participó de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural Argentina en Quimilí
  4. 4. Javier Milei se molestó por una pregunta sobre la inflación: “No es el lugar, no es el momento”
  5. 5. El rey Carlos III condenó ante el Congreso de Estados Unidos el atentado contra Trump y pidió defender la democracia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT