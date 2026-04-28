Lanús venció a Liga de Quito por la Copa Libertadores y lidera el Grupo G

El Granate se impuso por 1-0 en La Fortaleza con un tanto de Cardozo, le sacó el invicto a los ecuatorianos y lo alcanzó en la cima de la zona.
Lanús consiguió una victoria fundamental este martes al derrotar 1 a 0 a Liga de Quito de Ecuador en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026, y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y encontró el premio en el segundo tiempo gracias a un gol de Agustín Cardozo, que apareció en el momento justo para desatar el festejo granate en La Fortaleza.
Con este resultado, Lanús llegó a los seis puntos y quedó en el segundo lugar del grupo, igualando justamente a Liga de Quito, que se mantiene como líder por diferencia de gol.
Desde el arranque, el Granate mostró una postura ofensiva y manejó el desarrollo del partido.
La primera llegada clara fue a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Eduardo Salvio recuperó alto y sacó un remate desde la derecha que terminó en manos del arquero Gonzalo Valle.
Poco después, nuevamente Salvio probó desde media distancia y el arquero visitante volvió a responder.
La situación más clara de la primera etapa llegó a los 30 minutos con una gran volea de Marcelino Moreno desde afuera del área que pegó de lleno en el travesaño, dejando a Lanús muy cerca de abrir el marcador.
A los 34, otro intento de Salvio, esta vez de tiro libre, se desvió en la barrera y pasó cerca del palo izquierdo.
En el complemento, Liga de Quito intentó reaccionar y generó sus primeras aproximaciones con Deyverson, que exigió a Nahuel Losada con un remate bajo y luego volvió a avisar con una volea que se fue desviada.
Pero cuando parecía que el partido se emparejaba, llegó el golpe de Lanús.
A los 28 minutos, Marcelino Moreno envió un centro desde la derecha que cayó al segundo palo, donde apareció Agustín Cardozo completamente libre para definir de volea con gran precisión y poner el 1-0 definitivo.
El mediocampista conectó con el borde interno del pie y colocó la pelota contra el palo, imposible para Valle.
Tras el gol, Lanús supo administrar la ventaja y resistió los intentos del conjunto ecuatoriano.
A los 34, Yerlin Quiñónez sacó un potente remate que fue desviado por José Canale, evitando el empate.
Sobre el cierre, Marcelino Moreno estuvo cerca de liquidarlo, pero Valle respondió bien y mandó la pelota al córner.
Finalmente, el equipo argentino sostuvo la diferencia y celebró una victoria de enorme valor pensando en el futuro del grupo.
En la próxima fecha, Lanús deberá afrontar una difícil visita a la altura de Bolivia para enfrentar a Always Ready, el martes 5 de mayo desde las 21:30.
Por su parte, Liga de Quito visitará a Mirassol de Brasil el jueves 7 desde las 19:00.