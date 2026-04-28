Kendry Páez y Joaquín Freitas meten presión: las dudas de Coudet para el once de River ante Bragantino

El Millonario se presentará este jueves en Brasil el DT analiza retoques en ataque para un duelo por la Copa Sudamericana.

28/04/2026

Con el objetivo del primer puesto del Torneo Apertura ya fuera de alcance, en River Plate toda la atención está puesta ahora en la Copa Sudamericana, donde este jueves afrontará una prueba determinante frente a Bragantino en Brasil por la tercera fecha del Grupo H.

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El equipo de Eduardo Coudet buscará dar un golpe importante en San Pablo para escaparse en la cima de la zona y comenzar a encaminar la clasificación directa a los octavos de final.

En ese contexto, el entrenador ya empieza a definir el once inicial y hay dos nombres que ganan protagonismo y podrían modificar la formación titular: Kendry Páez y Joaquín Freitas.

Kendry Páez volvió a meterse en la pelea

Luego de haber perdido terreno tras un Superclásico irregular, el ecuatoriano volvió a sumar puntos en la consideración del cuerpo técnico gracias a su ingreso ante Aldosivi, donde cambió por completo la cara ofensiva del equipo.

El joven atacante mostró desequilibrio, frescura y terminó coronando su actuación con un golazo que selló el triunfo por 3-1, una actuación que reabrió el debate sobre su titularidad.

Ahora, el ex jugador del Chelsea aparece como una de las principales dudas para enfrentar a Bragantino y pelea mano a mano por un lugar con Ian Subiabre, otro juvenil que todavía no logra afirmarse del todo en el equipo.

Si bien el futbolista de Comodoro Rivadavia cuenta con el respaldo público de Coudet, el gran presente de Kendry Páez empieza a inclinar la balanza.

Joaquín Freitas también pide pista

La otra incógnita pasa por el frente de ataque, donde Joaquín Freitas podría quedarse con el lugar de Maximiliano Salas, que no atraviesa su mejor momento futbolístico.

El juvenil viene mostrando buenos rendimientos y aparece como una alternativa concreta dentro de la idea del entrenador de sostener una base, pero con pequeños retoques que le permitan al equipo encontrar más vuelo futbolístico.

En River saben que todavía falta consolidar ese estilo intenso y agresivo que caracteriza a los equipos del Chacho, aunque puertas adentro creen que eso llegará más rápido manteniendo una estructura estable y evitando demasiadas modificaciones.

Un partido clave para despegar

Con un empate y una victoria en las dos primeras fechas, el Millonario lidera el Grupo H y sabe que el duelo ante Bragantino puede marcar un quiebre importante.

En los papeles, el conjunto brasileño aparece como el principal rival en la pelea por el único cupo directo a octavos de final, por lo que sumar en San Pablo será fundamental.

La probable formación de River

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas.