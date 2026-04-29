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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 19º
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Así se jugará la cuarta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol

El certamen tendrá una jornada cargada entre domingo y lunes, con partidos en las tres zonas.

Hoy 10:25

La cuarta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol 2026 ya tiene programación confirmada y se disputará entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo. La jornada contará con encuentros en las zonas Capital, Banda y Robles, tanto en Primera División como en categoría Reserva.

El domingo será el día con mayor cantidad de partidos, con acción en distintos escenarios de la provincia. En la Zona A, uno de los duelos destacados será el de Estudiantes frente a Central Córdoba, mientras que Unión Santiago recibirá a Yanda FC. Por la Zona B, Vélez de San Ramón se medirá con Central Argentino y Agua y Energía enfrentará a Banfield de La Banda. En la Zona C habrá triple propuesta con Independiente de Fernández ante Independiente de Beltrán, Defensores de Forres contra Sportivo Fernández y Atlético Forres frente a Unión de Beltrán.

La fecha se completará el lunes con dos encuentros. Por la Zona A, Mitre jugará ante Güemes en La Banda, en un partido que se disputará a puertas cerradas. En tanto, por la Zona B, Sarmiento de La Banda será local frente a Instituto Deportivo Santiago.

Programación – Fecha 4

Domingo 03/05

  • Zona A: Estudiantes vs. Central Córdoba (Club Estudiantes – Huaico Hondo) – 14:00 / 16:00
  • Zona B: Vélez (San Ramón) vs. Central Argentino (Club Vélez) – 14:00 / 16:00
  • Zona B: Agua y Energía vs. Banfield (La Banda) – 14:00 / 16:00
  • Zona C: Independiente (Fernández) vs. Independiente (Beltrán) – 14:00 / 16:00
  • Zona C: Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández – 14:00 / 16:00
  • Zona C: Atlético Forres vs. Unión de Beltrán – 14:00 / 16:00
  • Zona A: Unión Santiago vs. Yanda FC – 14:30 / 16:30

Lunes 04/05

  • Zona A: Mitre vs. Güemes (La Banda) – 14:00 / 16:00 (a puertas cerradas)
  • Zona B: Sarmiento (La Banda) vs. Instituto Deportivo Santiago – 14:30 / 16:30

Equipos libres

  • Zona A: Comercio Central Unidos
  • Zona B: Villa Unión (La Banda)

TEMAS Yanda FC Club Atlético Unión de Beltrán Club Atlético Independiente de Fernández Club Atlético Independiente de Beltrán Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo Club Atlético Defensores de Forres Club Central Argentino Club Atlético Banfield de La Banda Club Atlético Forres Club Atlético Agua y Energía Club Comercio Central Unidos Instituto Deportivo Santiago Club Atlético Vélez de San Ramón Club Atlético Sarmiento Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

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