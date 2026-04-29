Un hombre desaparecido hace 4 años podría ser una víctima más del asesino serial de Jujuy

La Justicia espera resultados de ADN de los restos encontrados en la casa de Matías Jurado. De confirmarse la identidad, la causa podría dar un giro clave.

Hoy 12:06

El 23 de abril se cumplieron cuatro años de la desaparición de Sergio Daniel Callata en San Salvador de Jujuy. El caso, que mantiene en vilo a toda una familia, podría dar un giro inesperado: la Justicia investiga si el hombre fue una de las víctimas de Matías Jurado, el presunto asesino serial que conmocionó a la provincia.

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“Es como siempre, hace cuatro años que sentimos lo mismo. Es una incertidumbre todos los días, sin saber qué pasó”, contó a Somos Jujuy su pareja, Jorgelina Peloc, sobre la ausencia que marcó a toda la familia. Según los registros, la última vez que lo vieron fue en 2022, cuando salió rumbo al centro de la ciudad.

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Pocos días después de la denuncia, la policía encontró su Fiat Mobi gris abandonado sobre la ruta provincial 35, camino a Ocloyas. El auto no tenía signos de violencia y no había rastros que ayudaran a entender qué le pasó.

El misterio se profundizó a medida que seguía pasando el tiempo y, a pesar de los operativos de búsqueda con distintas unidades policiales, nunca hubo pistas firmes sobre su paradero.

El ADN y la posible conexión con Matías Jurado

En los últimos días, la causa sumó un avance clave: la Justicia tomó muestras de ADN a familiares de Callata para compararlas con restos que se encontraron en la casa de Matías Jurado, el hombre acusado de ser un asesino serial en Jujuy.

“Mi suegra se hizo el ADN para ver si hay coincidencias con lo de Jurado. Estamos esperando esos resultados”, explicó Peloc. La posibilidad de una conexión abre un escenario tan esperado como temido: la chance de saber la verdad, pero también de confirmar el peor desenlace.

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Hasta el momento, sin embargo, no hay confirmaciones oficiales y la familia sigue esperando novedades. “Nos dijeron que tengamos paciencia, pero es muy difícil. Uno quiere saber qué pasó, sacarse la duda”, expresó Peloc.

El caso Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado fue detenido el 30 de julio de 2025 en su casa del barrio Alto Comedero, acusado de ser un asesino serial.

Según el fiscal Guillermo Beller, Jurado habría atraído a sus víctimas con supuestas ofertas laborales y bebidas alcohólicas. Una vez en su domicilio, los asesinaba y descuartizaba para ocultar los cuerpos.

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Parte de los restos aparecieron en el patio trasero de la casa y otros en basurales. En algunos casos, también los habría incinerado.

Hasta ahora, Jurado está imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe, Juan José Ponce y Juan Carlos González. No obstante, el fiscal confirmó que hallaron otros dos perfiles genéticos que aún no lograron identificar, por lo que la lista podría incrementarse con el avance de la investigación.