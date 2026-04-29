Se hacen pasar por operadores de una tarjeta de crédito y concretan millonarias estafas en Las Termas

Los hechos son investigados por la Comisaría Comunitaria N°40, con intervención de la Oficina de Delitos Económicos de la Departamental 6, por disposición del fiscal Dr. Gustavo Montenegro.

Hoy 11:51

Dos mujeres fueron engañadas bajo la misma modalidad. Delincuentes se hicieron pasar por representantes de la firma y lograron que transfirieran importantes sumas de dinero.

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En las últimas horas se conocieron dos graves casos de estafas en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde delincuentes utilizaron una modalidad reiterada: hacerse pasar por operadores o asistentes de una tarjeta nacional para engañar a sus víctimas y lograr transferencias de dinero.

Los hechos son investigados por la Comisaría Comunitaria N°40, con intervención de la Oficina de Delitos Económicos de la Departamental 6, por disposición del fiscal Dr. Gustavo Montenegro.

Caso 1: llamada falsa y transferencia millonaria

La primera denuncia fue realizada por O. I. N. (57), quien manifestó que alrededor de las 17:30 recibió un llamado —a través del teléfono de su hija— de una mujer que se presentó como asistente de la empresa.

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Durante la comunicación, la supuesta operadora le indicó que debía realizar una serie de pasos para “recuperar dinero”, guiándola hasta concretar una transferencia por la suma de $1.222.808 a una cuenta proporcionada por los estafadores.

Tras la operación, la comunicación se interrumpió y la víctima no volvió a tener contacto, advirtiendo posteriormente que había sido engañada.

Caso 2: hackeo, falso soporte y múltiples transferencias

El segundo hecho tuvo como víctima a A. I. G. (22), quien inicialmente recibió mensajes de WhatsApp desde el número de un supuesto amigo solicitándole dinero.

La joven transfirió $220.000, pero luego descubrió que el contacto había sido hackeado. En su intento por recuperar el dinero, buscó en internet un número de atención de la empresa, donde fue atendida por una mujer que también se hizo pasar por operadora de la firma.

Bajo el argumento de que su cuenta estaba comprometida, le indicaron transferir el dinero a una “cuenta segura”, realizando así una segunda transferencia por $967.882. Posteriormente fue inducida a efectuar nuevas operaciones, confirmando finalmente que se trataba de una estafa.

Alerta a la comunidad

Ambos casos presentan un mismo patrón: delincuentes que se hacen pasar por personal de la empresa de tarjeta o servicios de asistencia para obtener datos y lograr transferencias.

La Justicia dispuso la intervención de Delitos Económicos y se solicita a la población no realizar transferencias ante llamados o mensajes no verificados, recordando que ninguna entidad financiera solicita este tipo de operaciones para “recuperar dinero”.