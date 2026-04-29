La UTA anunció un paro por tiempo indeterminado para la próxima semana

La medida de fuerza comenzará el miércoles 6 de mayo a la medianoche y responde a reclamos salariales y laborales no resueltos.

Hoy 12:07

La seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó la realización de una medida de fuerza por tiempo indeterminado a partir del miércoles 6 de mayo a las 00 horas.

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El anuncio fue formalizado mediante una nota elevada a la Secretaría de Trabajo provincial, con fecha 23 de abril de 2026, firmada por el secretario general de la UTA local, Eduardo Daniel Palma.

Según detalla el comunicado, la decisión se fundamenta en la falta de respuestas favorables a una serie de reclamos del sector, entre los que se incluyen la actualización salarial, la ausencia de cobertura de obra social, problemáticas con la A.R.T., falta de aportes jubilatorios, malas condiciones laborales y la carencia de uniformes.

El conflicto involucra a las empresas Pedro F. de Uriarte, El Emperador, San Cayetano, 9 de Julio, 27 de Junio, Decano y JMF.

Desde el gremio señalaron que han atravesado reiterados “cuartos intermedios” sin obtener soluciones por parte de los empresarios. En ese sentido, remarcaron que la organización sindical ha sostenido el diálogo y la paz social, pero advirtieron que “hoy es nuestra familia la que dice basta”.

La medida, de no mediar acuerdo, impactará directamente en el servicio de transporte público de pasajeros en toda la provincia.