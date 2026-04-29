Vélez se mide ante Gimnasia y Tiro con la mira en avanzar en la Copa Argentina

Vélez Sarsfield y Gimnasia y Tiro se enfrentarán este jueves desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de Liniers buscará avanzar de ronda antes de jugarse su clasificación en el torneo local.

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El Fortín llega tras igualar 2-2 con Unión de Santa Fe en el Torneo Apertura, resultado que le impidió alcanzar la cima de la Zona A. Actualmente se ubica tercero, por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, y deberá ganarle a Newell's Old Boys en la última fecha para aspirar a la localía en los playoffs.

En la Copa Argentina, el equipo de Liniers mostró contundencia en su debut al golear 4-1 a Deportivo Armenio, con una destacada actuación de Tobías Andrada. Ahora intentará ratificar ese nivel para seguir en carrera en el certamen federal.

Por su parte, Gimnasia y Tiro llega tras dar el golpe en la ronda anterior al eliminar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por penales. Sin embargo, su presente en la Primera Nacional es irregular: no gana desde febrero y acumula una racha de ocho partidos sin triunfos, lo que genera dudas de cara a este cruce.

El partido aparece con un claro favorito, pero en la Copa Argentina las sorpresas siempre están a la orden del día. El ganador avanzará a octavos y enfrentará al vencedor del duelo entre Boca Juniors y Sarmiento de Junín, en un camino que empieza a tomar forma rumbo a la definición.