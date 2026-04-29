PSG pierde a Hakimi para la revancha de Champions y enciende alarmas rumbo al Mundial

El lateral marroquí sufrió un desgarro y no estará ante Bayern Múnich. En su selección siguen de cerca la evolución pensando en la Copa del Mundo.

Hoy 20:46

El defensor Achraf Hakimi quedó oficialmente descartado para la revancha de semifinales de la Champions League 2026 entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, tras confirmarse un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha.

La lesión se produjo durante el partido de ida en París y, tras los estudios médicos realizados, el cuerpo técnico encabezado por Luis Enrique decidió no arriesgarlo. De esta manera, el PSG perderá a una de sus piezas clave para el duelo decisivo en Alemania, donde intentará sostener la ventaja global de 5-4.

El club informó que el lateral permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas. Los tiempos de recuperación estimados para este tipo de lesión oscilan entre tres y cuatro semanas, por lo que también está en duda su participación en lo que resta de la temporada.

La preocupación se traslada también a la selección de Marruecos, que tiene la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026. El equipo africano debutará el 13 de junio nada menos que ante Brasil, y espera contar con su principal figura en plenitud física.

Hakimi venía teniendo una temporada activa, con 31 partidos, 3 goles y 9 asistencias, aunque ya había sufrido un esguince de tobillo que lo marginó de varios compromisos. Ahora, la prioridad será llegar en condiciones al Mundial, aunque lo haría con poco rodaje competitivo.