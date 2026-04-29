La Maciel rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y negó las acusaciones

La exparticipante aseguró que las denuncias en su contra forman parte de una venganza vinculada a una red de trata y afirmó que ya interviene la Justicia.

Hoy 20:33

A una semana de haber abandonado la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, la mediática La Maciel salió a dar su versión frente a las denuncias por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato que pesan en su contra.

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En una entrevista con Fede Popgold en el programa de streaming La Jugada, la exconcursante rechazó de manera tajante las acusaciones y sostuvo que detrás de ellas existe una represalia.

“Esta es mi oportunidad para que se sepa la verdad”, expresó al inicio de la charla, visiblemente afectada. Luego lanzó una frase contundente: “Todo lo que dicen de mí, es lo que hacen ellos”.

Denuncias cruzadas y un relato de años atrás

Durante la entrevista, La Maciel afirmó que la situación actual estaría vinculada a una denuncia que ella misma impulsó hace aproximadamente diez años.

Según relató, en ese momento señaló a una presunta red que operaba en la zona de San Miguel y que —de acuerdo a su versión— explotaba a jóvenes trans provenientes de distintas provincias.

“Traían pibas de Salta, Tucumán, Jujuy, chicas muy chiquitas. Las hacían trabajar y vender droga”, sostuvo, y agregó que las denuncias no avanzaban pese a las presentaciones realizadas.

Amenazas y un episodio violento

En ese contexto, aseguró que tras exponer esa situación sufrió represalias. “Intentaron matarme. Me atacaron entre cuatro personas y me apuñalaron”, recordó.

También indicó que, debido al riesgo, llegó a contar con custodia de fuerzas federales durante varios meses.

“Quieren arruinarme la vida”

Al referirse a las acusaciones actuales, insistió en que se trataría de una maniobra en su contra. “Yo creo que la intención es cagarme la vida”, afirmó.

Además, señaló que existirían presiones hacia otras personas para que la denuncien, lo que —según su postura— formaría parte de una estrategia organizada.

La causa en manos de la Justicia

Finalmente, la exparticipante remarcó que el caso ya se encuentra bajo análisis judicial y que espera que el proceso avance.

“Es un plan legal, ahora se espera lo que diga el fiscal. Confío en que van a pasar cosas buenas”, expresó.

Antes de cerrar, dejó una reflexión: “Somos muchas las que pasamos por lo mismo”.