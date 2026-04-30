Megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil en Argentina

El operativo internacional 'Aliados por la infancia' resultó en 80 detenciones a nivel global, incluyendo 26 aprehendidos en Argentina con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos.

Hoy 04:18

Este martes, se llevó a cabo un megaoperativo internacional denominado 'Aliados por la Infancia VI', orientado a desarticular redes de explotación sexual infantil en entornos digitales, evidenciando un esfuerzo coordinado entre organismos judiciales y fuerzas de investigación de diversos países.

Las acciones se fundamentaron en meses de investigaciones silenciosas que incluyeron la identificación de direcciones IP, perfiles de usuario y la recolección de prueba digital, a partir de los reportes emitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que centraliza alertas sobre material de abuso sexual infantil.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, liderada por la fiscal Daniela Dupuy, fue clave en la tarea de encomendación al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) para el análisis técnico de la información recolectada.

El uso de herramientas forenses específicas permitió a los investigadores rastrear huellas digitales y detectar coincidencias entre usuarios de distintas plataformas, muchos de los cuales operaban bajo identidades falsas.

El éxito del operativo fue posible gracias a la colaboración internacional, incluyendo la articulación con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, lo que facilitó la coordinación de medidas simultáneas y el intercambio de información en tiempo real.

En Argentina, se realizaron más de 266 allanamientos en 18 provincias, donde equipos especializados en cibercrimen aseguraron el secuestro de dispositivos electrónicos, esenciales para el análisis posterior.

La investigación se encuentra en una etapa avanzada, centrada en el análisis del material secuestrado y la posible identificación de nuevos integrantes de la red, destacándose como una de las causas más relevantes en la lucha contra el cibercrimen y la protección de la infancia.