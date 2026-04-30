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Femicidio en Salta: fiscalía solicitó prisión perpetua para acusado de matar a su esposa

La fiscal María Luján Sodero Calvet ha solicitado prisión perpetua para José Eduardo Figueroa, acusado del femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, en el cierre de los alegatos del juicio.

Hoy 05:05

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ha solicitado al Tribunal una condena a prisión perpetua para José Eduardo Figueroa, quien está acusado del femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, al concluir los alegatos en el juicio.

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Durante su intervención, la representante del Ministerio Público Fiscal argumentó la acusación por el delito de homicidio doblemente calificado, sustentada en el vínculo matrimonial existente y en el contexto de violencia de género.

En este sentido, la fiscal consideró que se ha demostrado la responsabilidad penal del imputado en el crimen, lo cual es fundamental para el desarrollo del juicio.

Además de la pena solicitada, se requirió que se establezca el pago de una indemnización como compensación por el daño causado a la familia de la víctima.

Este caso ha llamado la atención de la sociedad debido a la creciente preocupación por los femicidios en Argentina, lo que ha generado un fuerte debate sobre la violencia de género.

La fiscalía busca que este caso sirva como un precedente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la importancia de visibilizar este tipo de crímenes.

El juicio continuará su curso, y se esperan más audiencias donde se presentarán pruebas y testimonios adicionales relacionados con el caso.

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