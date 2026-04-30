Revés para Lula da Silva: el Senado de Brasil rechazó a su candidato para la Corte Suprema

La Cámara Alta registró 42 votos en contra del candidato oficialista, Jorge Messias, y 34 a favor. Es el primer nominado al tribunal supremo rechazado por el Senado en más de 100 años. Ahora, el presidente debe postular a otro aspirante.

Hoy 05:09

El Senado de Brasil rechazó el miércoles a Jorge Messias, candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar un asiento en la Corte Suprema, una derrota para el mandatario a meses de las elecciones presidenciales.

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La Cámara Alta registró 42 votos en contra del candidato oficialista y 34 a favor. Messias es el primer nominado al tribunal supremo rechazado por el Senado en más de 100 años, según la prensa brasileña.

Este traspié representa una severa derrota para Lula y una victoria de la oposición, encarnada por el senador y precandidato presidencial, Flavio Bolsonaro.

"Esto es una señal de que la democracia puede volver a respirar", declaró Flavio Bolsonaro, en medio de legisladores de la oposición que festejaban el resutado de la votación al grito de "Brasil, Brasil".

Esta es la primera vez desde 1994 que la Cámara Alta se manifiesta contra un el nombre de un postulante a ocupar un sillón en la más alta Corte del país.

Tras el rechazo, el mensaje que contenía la nominación de Messias quedó archivado, y el presidente Lula tendrá que enviar un nuevo nombre para cubrir la vacante dejada por Luis Roberto Barroso en el Tribunal Supremo.

Messias es el tercer nombramiento para el Tribunal Supremo por parte del gobierno de Lula durante esta legislatura. Antes que él, Cristiano Zanin y Flávio Dino fueron designados para el Tribunal.

Anteriormente, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ) aprobó la nominación de Messias por 16 votos a favor y 11 en contra. El pleno del Senado aún debía votar y aprobar la nominación.

Durante su audiencia de confirmación ante la CCJ (Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), Messias reforzó su oposición al aborto y criticó decisiones individuales del STF (Tribunal Supremo Federal) que, según él, disminuyen la dimensión institucional del Tribunal Supremo.

Jorge Rodrigo Araújo Messias, originario de Pernambuco, es el actual Fiscal General de Brasil. Forma parte del alto mando del gobierno desde el inicio del tercer mandato de Lula en 2023.

En el ámbito académico, Messias es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Recife, perteneciente a la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). Además, posee una maestría y un doctorado por la Universidad de Brasilia (UnB).

Messias, funcionario público desde 2007, ocupó cargos estratégicos en el Poder Ejecutivo. Fue Subdirector de Asuntos Jurídicos en la Presidencia de la República y Secretario de Regulación y Supervisión de la Educación Superior en el Ministerio de Educación.

También se desempeñó como asesor legal de los Ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como abogado del Banco Central y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Se incorporó a la Fiscalía General como Abogado del Tesoro Nacional, cargo responsable de recaudar las deudas tributarias que los contribuyentes tienen con la Unión. En 2022, Messias formó parte del equipo de transición del presidente electo Lula.

En diciembre de ese año, fue anunciado como presidente de la AGU y asumió el cargo en enero de 2023.