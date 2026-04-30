Lucas Bertero pide disculpas a Lizy Tagliani en vivo en Intrusos

Lucas Bertero se disculpó públicamente con Lizy Tagliani durante su aparición en el programa Intrusos, reconociendo sus errores en medio de controversias mediáticas.

Hoy 19:20

El panelista de televisión Lucas Bertero hizo su aparición en el programa Intrusos este miércoles con el objetivo de disculparse públicamente con Lizy Tagliani. Este gesto se produce en un contexto de polémicas surgidas a raíz de declaraciones de Viviana Canosa sobre la conductora.

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Durante su intervención, Bertero expresó: “Me quiero retractar de lo que dije, me equivoqué. Realmente me equivoqué, en el momento no tomé dimensión”, refiriéndose al enfrentamiento que tuvo con Tagliani. Este reconocimiento de error es un paso significativo en la resolución de la controversia.

El periodista también añadió que “Yo la agravié, la calumnié y la injurié porque es lo que dice el acuerdo”, lo que subraya la seriedad de sus declaraciones y el impacto que tuvieron en la reputación de Tagliani. Su disposición a reconocer el daño causado es un aspecto notable en su discurso.

Bertero fue interrogado sobre las denuncias que Viviana Canosa hizo en relación a Tagliani, a lo que respondió: “No me consta y no tengo nada para decir ni de un lado ni del otro”, mostrando una postura neutral ante la situación, lo cual puede ser visto como un intento de desmarcarse de la controversia.

Reflexionando sobre la situación, Bertero mencionó que la Justicia le había dado la razón a Tagliani, lo que le llevó a tomar la decisión de disculparse en un medio tan visible como América TV. “Me ganó el show mediático”, admitió, evidenciando su autocrítica en un entorno de alta presión.

Tras las disculpas de Bertero, Lizy Tagliani utilizó sus redes sociales para compartir su reacción, indicando que esto es “el principio de un largo camino que queda por recorrer”. Su mensaje resalta la importancia de la justicia y el proceso de reparación del daño causado.

Tagliani concluyó su mensaje afirmando que, aunque falta la resolución respecto a Canosa, “seguiremos por el camino civil que es triste pero es donde más golpea porque toca bolsillos”, lo que deja entrever la seriedad de la situación a nivel personal y profesional.