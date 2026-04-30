Caputo participó del Foro Llao Llao y se reunió con la reina Máxima en Bariloche

El ministro de Economía viajó a Río Negro para disertar ante empresarios y mantuvo un encuentro con la monarca neerlandesa, enfocada en inclusión y salud financiera.

Hoy 19:30

En una actividad fuera de agenda oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a San Carlos de Bariloche para participar del tradicional Foro Llao Llao, uno de los encuentros más relevantes del ámbito empresarial del país, donde se espera que exponga ante referentes del sector privado.

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En ese marco, el funcionario mantuvo un encuentro con la reina Máxima de los Países Bajos, quien también forma parte del evento con una agenda centrada en la inclusión financiera. Tras la reunión, Caputo destacó el intercambio: “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera”, expresó, y valoró su conocimiento técnico y su compromiso con el bienestar social.

La monarca participa del foro en su rol dentro de Naciones Unidas, donde se desempeña como referente en temas de desarrollo económico y social. Durante su estadía, mantuvo reuniones con representantes de bancos, fintech, empresas agropecuarias y plataformas tecnológicas, con el objetivo de analizar herramientas que permitan mejorar la situación financiera de los hogares.

El Foro Llao Llao reúne a empresarios, emprendedores y dirigentes de distintos sectores, y se consolida como un espacio de debate sobre el rumbo económico y productivo del país. En ese contexto, Caputo tiene previsto disertar durante la cena central del encuentro, en una intervención que genera expectativa dentro del ámbito empresarial.

Entre los ejes abordados en las actividades figura la importancia de la salud financiera, entendida como la capacidad de las personas para administrar sus recursos, ahorrar y proyectar a futuro. En ese sentido, se puso el foco en herramientas como el acceso al crédito, los seguros y los programas de educación financiera.

Además, se debatió sobre el rol de las empresas en este proceso, con iniciativas orientadas a mejorar la economía de sus empleados mediante capacitaciones, planes de ahorro y detección temprana de dificultades económicas, en un contexto donde la estabilidad financiera de los hogares se vuelve un factor clave para el desarrollo sostenible.