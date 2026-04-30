Recuperaron dos motocicletas con pedido de secuestro

Los procedimientos se realizaron en los barrios Aeropuerto y Porvenir. Intervino la Fiscalía y ambos rodados quedaron secuestrados.

Hoy 19:43

Efectivos de la Brigada de la Comisaría Comunitaria N° 22 lograron recuperar dos motocicletas con irregularidades durante recorridos preventivos realizados en la mañana de este jueves en la ciudad de Santiago del Estero.

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El primer procedimiento tuvo lugar cerca de las 10 en el barrio Aeropuerto, donde los uniformados interceptaron a un hombre de 40 años que trasladaba a pie una motocicleta Honda CG New Titán 150 cc sin dominio colocado. Al ser consultado, el sujeto indicó que la había adquirido hace aproximadamente un año mediante un “trueque” a través de redes sociales, pero que nunca recibió la documentación correspondiente.

Tras verificar los datos en la Planta Verificadora, se determinó que el rodado figura a nombre de un residente de Nueva Esperanza, por lo que, por disposición del fiscal interviniente, se procedió a su secuestro preventivo hasta tanto se acredite la legítima titularidad.

Minutos después, en el barrio Porvenir, el personal policial identificó a un hombre de 32 años que tenía en su poder una motocicleta Husqvarna Svartpilen 401, la cual —según manifestó— había recibido como parte de pago de una deuda.

Al consultar en el sistema, se confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo, denunciado el 18 de septiembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta situación, el poseedor hizo entrega voluntaria del rodado, mientras que la Fiscalía ordenó su inmediato secuestro y la intervención de la Planta Verificadora, con el objetivo de avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.

Ambos casos quedaron bajo investigación, en el marco de controles preventivos que buscan detectar vehículos con irregularidades y combatir el delito automotor.