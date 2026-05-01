Detención del sospechoso del robo en la Catedral de Venado Tuerto

Un hombre, identificado como Germán C., fue detenido en Rosario tras ser acusado de robar tres millones de pesos de la Catedral Inmaculada Concepción en Venado Tuerto, según la investigación de la PDI.

Hoy 04:54

Un hombre de 43 años, Germán C., fue detenido el miércoles por la tarde en el casino City Center de Rosario, acusado de robar tres millones de pesos de la Catedral Inmaculada Concepción de Venado Tuerto. Este operativo fue llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), tras haber recibido alertas sobre su posible presencia en el lugar.

El hurto ocurrió el martes en la catedral, situada en Belgrano al 700, en el centro de Venado Tuerto. Según las fuentes consultadas, el sospechoso ingresó al templo y logró apoderarse de una suma considerable de dinero en efectivo antes de salir sin ser detectado.

La denuncia generó una rápida investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, bajo la dirección de la fiscal Luciana Del Grecco. Desde el inicio, intervinieron efectivos de la Comisaría 2ª de la ciudad, junto con la PDI.

Gracias al análisis de grabaciones de seguridad y otras tácticas investigativas, los agentes determinaron la identidad y características físicas del sospechoso. Con esta información, se estableció que podría encontrarse en el casino del City Center de Rosario.

Los efectivos de la PDI se dirigieron al casino y realizaron recorridas exhaustivas dentro del complejo hasta localizar a un individuo que coincidía con la descripción proporcionada. Tras confirmarlo y obtener la orden judicial necesaria, se procedió a su detención.

Germán C. fue trasladado a una sede de la Policía de Investigaciones y quedó a disposición de la Justicia. En el operativo participaron personal del Departamento Operativo de la PDI de los Distritos Venado Tuerto y Rosario, así como de la Comisaría 2ª venadense.