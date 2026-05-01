Olivia Rodrigo asegura que vive la "fase más importante" del amor

La cantante destacó que sus vínculos más profundos hoy pasan por sus amigas y su comunidad, mientras deja el romance en un segundo plano y apuesta por la paciencia en su vida sentimental.

Hoy 07:58

La cantante Olivia Rodrigo atraviesa un momento especial en su vida personal, aunque no precisamente centrado en lo romántico. La artista afirmó que actualmente se encuentra en la “fase más importante del amor”, pero dejó en claro que ese lugar lo ocupan sus amistades y no una relación de pareja.

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Tras haber sido vinculada recientemente con Cameron Winter, líder de Geese, luego del final de su relación con Louis Partridge, Rodrigo optó por priorizar otros vínculos. En una entrevista para Cosmopolitan, realizada por su mejor amiga Madison Hu, la cantante fue contundente al describir su presente emocional.

“Estoy en el amor de la amistad, el de mejores amigos y comunidad. Salir con alguien es solo la cereza del pastel”, expresó.

Olivia Rodrigo

A sus 23 años, la intérprete de Vampire aseguró que una de las lecciones más importantes que aprendió sobre el amor es la paciencia. “Las cosas suceden como deben suceder, no tiene que ser angustiante”, explicó, al tiempo que destacó el rol fundamental de su círculo íntimo, en especial el de Hu, a quien definió como uno de los vínculos más duraderos de su vida.

En ese sentido, Rodrigo también reveló cómo funciona la dinámica con sus amigas a la hora de tomar decisiones sentimentales: recurren a un chat grupal al que llaman “servicio de jurado”, donde todas opinan y ayudan a definir situaciones amorosas.

La cantante valoró especialmente la sinceridad de Hu, incluso cuando implica críticas. “Eso es ser una verdadera amiga”, señaló, destacando que no solo la acompaña en lo personal, sino también en su carrera musical.

Olivia Rodrigo

De hecho, la artista dejó en claro que cualquier futura pareja deberá integrarse a ese núcleo cercano. “Es una condición: si no pueden sentarse a charlar o jugar cartas con nosotras, entonces no pueden conmigo”, afirmó.

Aunque evitó profundizar sobre su situación sentimental actual, Rodrigo contó que su más reciente sencillo, Drop Dead, nació tras una primera cita que la marcó positivamente. Según explicó, la canción busca capturar esa emoción inicial de conocer a alguien y sentir que “podría ser lo mejor del mundo”.

Así, entre nuevas canciones y reflexiones personales, Olivia Rodrigo reafirma que, al menos por ahora, el amor más importante en su vida sigue siendo el de la amistad.