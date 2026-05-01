Evangeline Lilly cuestiona a Marvel por despidos vinculados a la inteligencia artificial

La actriz expresó su desacuerdo con la decisión de la compañía y manifestó preocupación por el posible reemplazo de artistas por tecnología.

Hoy 07:58

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel de Avispa en el Universo Cinematográfico de Marvel, se pronunció públicamente tras conocerse una serie de despidos en áreas vinculadas a Marvel Studios. Según distintas versiones, la medida estaría relacionada con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos creativos.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Lilly expresó su desacuerdo con la decisión y cuestionó el impacto que podría tener en los profesionales del sector. En ese sentido, señaló que la compañía estaría dejando de lado a personas que contribuyeron al desarrollo y éxito del universo cinematográfico.

La actriz también destacó el trabajo de los artistas y diseñadores que participaron en la construcción estética de las producciones de Marvel, subrayando el compromiso y la dedicación que, según indicó, caracterizó su labor durante años.

Evangeline Lilly

En sus declaraciones, Lilly planteó interrogantes sobre el marco legal en torno al uso de la inteligencia artificial, particularmente en relación con la utilización de obras y diseños creados por artistas humanos. Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que estos contenidos sean utilizados sin reconocimiento o compensación adecuada.

Tras conocer la situación, la intérprete indicó que se comunicó con profesionales del área, entre ellos Andy Park, quien trabajó en el diseño de su personaje. En ese contexto, manifestó su apoyo a los trabajadores afectados por la medida.

Hasta el momento, The Walt Disney Company no emitió un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones de la actriz. Tampoco se confirmó de manera formal el alcance de los despidos ni su eventual vinculación con la implementación de inteligencia artificial en los estudios.

Las declaraciones de Lilly se suman a un debate más amplio dentro de la industria audiovisual sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos creativos y el futuro del trabajo artístico.