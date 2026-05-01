Irán reafirma su compromiso de proteger capacidades nucleares y misiles

El líder supremo Mojtaba Jamenei reiteró su postura tras el ataque aéreo del 28 de febrero que resultó en la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

Hoy 08:03

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó el jueves que la República Islámica resguardará sus "capacidades nucleares y de misiles" como un activo nacional. Esta declaración se produce en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta negociar un acuerdo sobre estas cuestiones.

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El ayatolá hizo estas declaraciones en un pronunciamiento transmitido por la televisión estatal iraní, reiterando su postura tras el ataque aéreo del 28 de febrero que resultó en la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

En sus palabras, destacó que "noventa millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles— como activos nacionales, y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país".

Además, el ayatolá subrayó que el único lugar que les corresponde a los estadounidenses en el golfo Pérsico es "en el fondo de sus aguas", mientras que el estrecho de Ormuz sigue bajo el control de Teherán.