Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 MAY 2026 | 17º
X
Mundo

Irán reafirma su compromiso de proteger capacidades nucleares y misiles

El líder supremo Mojtaba Jamenei reiteró su postura tras el ataque aéreo del 28 de febrero que resultó en la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

Hoy 08:03

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó el jueves que la República Islámica resguardará sus "capacidades nucleares y de misiles" como un activo nacional. Esta declaración se produce en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta negociar un acuerdo sobre estas cuestiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ayatolá hizo estas declaraciones en un pronunciamiento transmitido por la televisión estatal iraní, reiterando su postura tras el ataque aéreo del 28 de febrero que resultó en la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

En sus palabras, destacó que "noventa millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles— como activos nacionales, y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país".

Además, el ayatolá subrayó que el único lugar que les corresponde a los estadounidenses en el golfo Pérsico es "en el fondo de sus aguas", mientras que el estrecho de Ormuz sigue bajo el control de Teherán.

TEMAS nuclear Irán

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Murió un motociclista tras un violento choque con una camioneta en Sachayoj
  2. 2. Gran expectativa por el arribo de Boca a la Madre de Ciudades para enfrentar a Central Córdoba
  3. 3. Franco Colapinto vuelve a la acción con el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 1º de mayo de 2026: máxima cercana a 27ºC
  5. 5. Malvinas: Estados Unidos negó que vaya a retirarle el respaldo al Reino Unido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT