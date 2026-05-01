Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 MAY 2026 | 17º
X
Locales

Termas de Río Hondo se despide de la neblina y da la bienvenida al sol: pronóstico para hoy Viernes 1 de mayo de 2026

La ciudad de Termas de Río Hondo experimenta un clima neblinoso en la mañana, pero se espera un día soleado. A medida que avanza la jornada, las temperaturas comenzarán a ascender.

Hoy 08:02

En la mañana de hoy, los termenses se encuentran bajo una capa de neblina que ha cubierto la ciudad, con una temperatura actual de 12.2 °C. La sensación térmica es apenas superior, alcanzando los 12.4 °C, pero la humedad es del 100%, lo que genera una atmósfera bastante densa.

A medida que el día avance, el pronóstico indica que el sol hará su aparición y las temperaturas alcanzarán un máximo de 24.7 °C. Esta transición traerá un alivio a los termenses, quienes podrán disfrutar de un día mayormente soleado.

Sin embargo, el sábado se prevén lluvias moderadas a intervalos, lo que puede alterar los planes al aire libre de los habitantes. La mínima para el día será de 14.8 °C, mientras que la máxima no superará los 18.6 °C.

El domingo, la situación mejorará un poco con un clima parcialmente nublado, donde las temperaturas oscilarán entre los 11.5 °C de mínima y los 21.8 °C de máxima, brindando un respiro a los termenses después de las lluvias.

En resumen, hoy en Termas de Río Hondo, la neblina se disipará para dar paso a un día soleado con una mínima de 13.8 °C y una máxima de 24.7 °C. A partir de mañana, se anticipan lluvias moderadas, por lo que es recomendable que los termenses se preparen para el cambio en las condiciones climáticas.

ULTIMO MOMENTO

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT