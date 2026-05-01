Independiente Rivadavia hace historia en la Libertadores y se mete en una lista top

La Lepra ganó sus primeros tres partidos en su debut en la Copa y alcanzó un registro que solo tenían River y Estudiantes.

Hoy 08:38

El presente de Independiente Rivadavia es simplemente soñado. El equipo de Alfredo Berti goleó 4-1 a Deportivo La Guaira por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y alcanzó una marca histórica: ganó sus primeros tres partidos en su debut en el certamen.

Con este arranque perfecto (9 de 9), la Lepra se metió en una selecta lista del fútbol argentino que hasta ahora solo integraban dos gigantes: River Plate y Estudiantes de La Plata. Ambos habían logrado ese registro en sus primeras participaciones en la Libertadores, en 1966 y 1968 respectivamente.

En el caso del Millonario, aquel inicio lo llevó hasta la final del torneo, mientras que el Pincha directamente terminó levantando el trofeo, marcando una de las páginas doradas del fútbol sudamericano. Ahora, más de medio siglo después, Independiente Rivadavia se suma a ese grupo y empieza a ilusionarse en grande.

Además, si se amplía la estadística a nivel continental, el conjunto mendocino se codea con clubes históricos como Santos, Botafogo o Cruzeiro, que también tuvieron arranques perfectos en distintas ediciones.

Con este panorama, la Lepra quedó a un paso de los octavos de final. Lidera con puntaje ideal y le sacó una buena ventaja a sus perseguidores, por lo que un resultado positivo en la próxima fecha podría asegurarle la clasificación con anticipación.

El equipo mendocino no solo sorprende en el plano internacional, sino que también domina en el fútbol argentino, consolidando un momento histórico que ya lo pone entre las grandes revelaciones del continente.