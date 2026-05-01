Trump rechazó la propuesta de Irán: "No estoy satisfecho con lo que están ofreciendo"

El presidente de Estados Unidos expresó su descontento con la oferta iraní mientras continúan las tensiones tras semanas de alto el fuego y negociaciones estancadas.

Hoy 16:07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes su insatisfacción con la nueva propuesta presentada por Irán para reanudar las negociaciones de paz, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego que ambas partes mantienen desde hace semanas.

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“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, afirmó el mandatario ante la prensa. Si bien reconoció que hubo avances en el diálogo, puso en duda que el régimen iraní esté en condiciones de cumplir con las exigencias planteadas por Washington.

Las declaraciones se producen mientras los contactos diplomáticos continúan sin resultados concretos. Consultado sobre la posibilidad de enviar una nueva delegación a Islamabad, luego de la suspensión de un viaje reciente, Trump evitó confirmaciones y destacó la colaboración de Pakistán en el proceso.

“Estamos haciendo todo lo posible en cuanto a negociaciones en este momento”, sostuvo, al referirse a las gestiones que se mantienen principalmente a través de comunicaciones telefónicas.

El mandatario también apuntó a las internas dentro del gobierno iraní como uno de los principales obstáculos. “El liderazgo está muy fragmentado. Hay dos o tres grupos, tal vez cuatro. Es muy desorganizado”, señaló, al tiempo que remarcó que, pese a ello, existiría una intención general de alcanzar un acuerdo.

En otro tramo de sus declaraciones, Trump cuestionó la postura de algunos aliados europeos. Afirmó no estar conforme con España ni con Italia, al considerar que ambos países tendrían una visión más flexible respecto a un eventual desarrollo nuclear iraní.

Por su parte, el gobierno iraní confirmó que elevó una nueva propuesta a Estados Unidos a través de la mediación de Pakistán. Según informó la agencia estatal IRNA, el documento fue entregado recientemente, aunque no trascendieron detalles sobre su contenido.

Las negociaciones entre ambos países tuvieron hasta ahora una única ronda formal, en medio de un conflicto que se extendió durante casi 40 días desde fines de febrero. Tras ese período, se alcanzó un cese de hostilidades que se mantiene, aunque con alta tensión.

El escenario sigue siendo delicado. Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes, Irán restringe el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, permitiendo el paso limitado de embarcaciones.

En paralelo, el canciller iraní, Abbas Araqchi, mantuvo contactos con representantes de países de la región como Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Irak y Azerbaiyán, en busca de avanzar en iniciativas diplomáticas que permitan destrabar el conflicto.

En este contexto, las negociaciones siguen abiertas pero sin avances concretos, mientras crecen las dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.