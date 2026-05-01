Real Madrid evalúa prestar a Mastantuono y en River se ilusionan con su regreso

l juvenil argentino no logró continuidad en España y podría salir a préstamo. Eduardo Coudet fue claro: “Acá lo esperamos con los brazos abiertos”.

Hoy 18:05

El futuro de Franco Mastantuono vuelve a estar en el centro de la escena. Sin la continuidad esperada en el Real Madrid, el juvenil argentino podría salir a préstamo en el próximo mercado de pases y en River Plate ya se ilusionan con repatriarlo.

Según informó el medio español Diario AS, el club merengue analiza una cesión para que el futbolista continúe su desarrollo y gane minutos en otro contexto competitivo.

Coudet le abrió la puerta

En ese escenario, desde Núñez no tardaron en marcar postura. El entrenador Eduardo Coudet dejó en claro que el club está dispuesto a recibirlo nuevamente.

“Acá lo esperamos con los brazos abiertos. Cualquier cosa acá tiene un lugar”, expresó el DT tras la victoria ante Aldosivi en el Estadio Monumental.

Además, se refirió a las dificultades que enfrenta el jugador en Europa: “Es un fútbol diferente. Enfrenta una competencia interna feroz con jugadores de perfil similar como Brahim Díaz o Arda Güler”.

Un presente lejos de lo esperado

Desde su llegada al Real Madrid en agosto de 2025, luego de una transferencia cercana a los 45 millones de euros, Mastantuono no logró consolidarse en el equipo.

El juvenil, que había deslumbrado en sus primeros pasos en River, suma hasta el momento 1265 minutos en 30 partidos, con un saldo de 3 goles y 1 asistencia.

Su última aparición fue el 21 de abril, cuando ingresó en el segundo tiempo ante Alavés, en un contexto donde su participación viene siendo cada vez más limitada.

Un préstamo, la opción más viable

A pesar de este presente irregular, en el Real Madrid siguen confiando en su potencial y consideran que una salida a préstamo podría ser clave para su crecimiento.

Si bien la prioridad sería ubicarlo en otro club europeo, la posibilidad de un regreso a River aparece como una alternativa que seduce desde lo futbolístico y lo emocional.

Por ahora, no hay definiciones oficiales, pero el escenario está planteado: Mastantuono podría cambiar de aire y en Núñez ya le dejaron la puerta abierta.