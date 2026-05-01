Barcelona visita a Osasuna con el objetivo de quedar a un paso del título de LaLiga

El equipo de Hansi Flick juega este sábado en Pamplona y si se dan algunos resultados podría consagrarse campeón este mismo fin de semana.

Hoy 03:06

Barcelona afrontará este sábado un partido clave en su camino al título de LaLiga de España cuando visite a Osasuna en el estadio El Sadar, desde las 16 (hora de Argentina), por la fecha 34.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega como cómodo líder del campeonato con 85 puntos en 33 partidos, producto de 28 victorias, un empate y cuatro derrotas, con una notable diferencia de gol: 87 a favor y 30 en contra.

Su principal perseguidor es Real Madrid, que suma 74 unidades, por lo que la diferencia es de 11 puntos a falta de cinco fechas para el final.

Puede haber campeón este fin de semana

El duelo en Pamplona puede ser determinante.

Si Barcelona logra una victoria ante Osasuna y el domingo Real Madrid no le gana a Espanyol, el conjunto culé se consagrará campeón de manera anticipada.

De lo contrario, quedará a un paso de lograrlo en las próximas jornadas, manteniendo un dominio claro en el tramo final del torneo.

Osasuna, con aspiraciones europeas

Por su parte, Osasuna ocupa la novena posición con 42 puntos y aún sueña con acercarse a los puestos de clasificación a competencias europeas.

Sin embargo, tendrá una prueba de máxima exigencia ante el equipo más regular del campeonato.

La pelea en la tabla

Detrás de Barcelona y Real Madrid, la tabla muestra una lucha intensa por los puestos de copas:

Villarreal (65 puntos)

(65 puntos) Atlético de Madrid (60)

(60) Betis (50)

Más atrás aparecen Getafe y Celta, ambos con 44 unidades, en una disputa abierta por los últimos boletos internacionales.

El resto de la fecha

La jornada 34 comenzó con el triunfo de Mallorca por 1-0 ante Girona.

Este sábado continuará con los partidos:

Villarreal vs. Levante

Valencia vs. Atlético de Madrid

Alavés vs. Athletic Club

Osasuna vs. Barcelona

El domingo será el turno de:

Celta vs. Elche

Getafe vs. Rayo Vallecano

Betis vs. Oviedo

Espanyol vs. Real Madrid

Mientras que el lunes cerrarán:

Sevilla vs. Real Sociedad

La lucha por no descender

En la zona baja, la pelea por la permanencia sigue al rojo vivo.

Sevilla suma 34 puntos, Levante tiene 33 y Real Oviedo cierra la tabla con 28, aunque varios equipos de mitad de tabla aún no lograron despegarse definitivamente del descenso.

Con este panorama, Barcelona buscará dar el golpe final en Pamplona y quedar a un paso de una nueva consagración.