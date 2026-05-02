Señales cruzadas en el cierre de abril: bonos en alza, acciones en baja y Wall Street arranca mayo con subas

Los mercados cerraron abril con comportamientos diferenciados: subas en la deuda en dólares, caídas en las acciones locales y un tipo de cambio estable. En paralelo, Wall Street inició mayo con ganancias, impulsado por resultados corporativos y expectativas en el frente internacional.

Hoy 02:51

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

La última jornada del mes en el mercado local mostró comportamientos diferenciados entre los principales activos. Mientras los bonos en dólares operaron con subas, las acciones cerraron en baja. En paralelo, el tipo de cambio se movió dentro de rangos acotados en la rueda previa al feriado del Día del Trabajo.

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En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares registraron alzas de hasta 2% en la jornada, mientras que los Globales avanzaron entre 0,5% y 1,0%. Con estos movimientos, acumularon subas de hasta 3% en el período, concentradas en el tramo largo de la curva. En línea con este comportamiento, el riesgo país descendió hasta los 567 puntos básicos, en el cierre del mes.

Estos movimientos se dieron en una jornada que concentró el cierre de las operaciones del mes, donde los bonos lograron sostener avances en sus cotizaciones dentro del mercado local.

En contraste, las acciones no acompañaron esa dinámica. El índice S&P Merval de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una baja del 0,36%, hasta las 2.828.526,04 unidades, mientras que el índice general S&P BYMA retrocedió 0,23%, ubicándose en 118.355.165,43 puntos. En términos semanales, el Merval en dólares registró una caída del 0,4% y, en el balance del mes, acumuló una baja del 7,0%, hasta ubicarse en US$1.892.

Dentro del panel líder, las acciones que más bajaron fueron Grupo Supervielle (-2,38%) y Grupo Financiero Galicia (-2,66%). En sentido contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Loma Negra (+2,07%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+2,32%), en una jornada con comportamiento dispar dentro del mercado accionario.

De esta manera, los movimientos dentro del panel líder reflejaron variaciones tanto negativas como positivas en la última rueda del mes.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en $1.415 para la venta al público en el Banco Nación, mientras que en la plaza oficial mayorista permaneció en torno a los $1.390 por unidad. El tipo de cambio oficial había iniciado la semana con una suba de 1,3%, pero luego revirtió ese movimiento en las ruedas siguientes y cerró con una baja semanal de 0,6%, en $1.391.

En el mercado informal, el dólar paralelo o “blue” bajó $15, ubicándose en $1.400 para la venta. Por su parte, los dólares financieros mostraron subas: el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,8% hasta los $1.500,76 por unidad, mientras que el dólar MEP subió 0,6% hasta los $1.443,69.

En el balance del período, el tipo de cambio oficial registró una suba de 0,7% punta a punta, aunque el promedio mensual mostró una caída de 0,9%. Estas variaciones se dieron en un contexto de movimientos acotados en las distintas cotizaciones durante la última rueda del mes.

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina intervino en el mercado de cambios. En la última jornada, la entidad compró US$207 millones y, a lo largo del mes, acumuló adquisiciones por US$2.770 millones. Este saldo comprador se posiciona como el más elevado de 2026.

Además, se trata del mayor nivel desde abril de 2024, cuando las compras habían alcanzado los US$3.345 millones. En ese momento, el resultado estuvo influido por un esquema cambiario más restrictivo para personas humanas, el diferimiento en el pago de importaciones y la presencia del dólar exportador. En la dinámica actual, las compras se registran aún sin el impulso pleno de la cosecha gruesa.

La jornada marcó así el cierre del mes en los mercados locales, en la antesala del feriado del 1 de mayo, día en el que no hubo actividad en la plaza local.

Wall Street inicia mayo con subas tras un abril de fuerte desempeño

Las acciones estadounidenses comenzaron mayo con sólidas ganancias en las primeras horas de negociación, en continuidad con lo ocurrido en abril. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq registraron en ese período su mejor rendimiento mensual desde 2020.

En este contexto, las expectativas vinculadas al frente internacional influyeron en el ánimo del mercado. Las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Irán y Estados Unidos aportaron un factor adicional, luego de que la agencia estatal iraní IRNA informara que Teherán envió una nueva propuesta a los mediadores pakistaníes.

Los resultados empresariales también acompañaron el comportamiento de las acciones en las últimas semanas, incluso en un escenario donde las conversaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán no lograron avanzar.

En cuanto a los balances, el crecimiento de los beneficios del primer trimestre se ubica en el 27,8%, según datos de LSEG, en camino de alcanzar su tasa más alta desde el cuarto trimestre de 2021. Este nivel representa una mejora frente al 16,1% registrado una semana atrás y al 14,4% observado a comienzos de abril.

De las 314 empresas del S&P 500 que presentaron resultados hasta el viernes por la mañana, el 83,1% superó las expectativas de los analistas. Este porcentaje se ubica por encima del promedio histórico del 67% desde 1994 y del 78% registrado en los últimos cuatro trimestres.

A nivel sectorial, el comportamiento fue dispar. El sector tecnológico lidera las subas dentro del S&P 500, con Apple como principal impulsor del índice. La acción avanza un 5,8% tras la publicación de sus resultados trimestrales y sus previsiones.

En sentido contrario, el sector energético muestra el desempeño más débil, en un contexto de caída en los precios del crudo asociada a expectativas de nuevas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, lo que ubica al índice en camino de interrumpir una racha de tres sesiones consecutivas de ganancias.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.