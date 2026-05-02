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Uquía celebra a sus patronos con un evento musical el domingo

El próximo domingo, Uquía rendirá homenaje a sus patronos con un evento musical gratuito y ferias locales que atraerán a residentes y visitantes.

Hoy 06:15

Los pobladores de Uquía se preparan para celebrar dos importantes festividades el próximo domingo, dedicadas a sus santos patronos, la Santa Cruz y San Francisco de Paula, así como un espectáculo folclórico que se llevará a cabo tras el desfile cívico y escolar.

La comuna municipal, bajo la dirección de Joshué Aquino, ha organizado esta propuesta musical como un agradecimiento a la participación de los vecinos y la llegada de residentes y fieles de otras localidades.

El evento, que se desarrollará en la plaza central, contará con entrada libre y gratuita, y tendrá como protagonistas a destacadas agrupaciones como Tupac 7, Oriana Reyes, Micaela Chauque, Jallala Warmi, Wayra Sánchez, Los hermanos Quiquiza, Andinos, Baty2, Los runas, Gualicho, y Los hermanos Velázquez.

Además del espectáculo musical, se mantendrán habilitadas ferias gastronómicas, donde se ofrecerán productos agrícolas, artesanales y de emprendedores, brindando al público diversas opciones para disfrutar durante su estadía en el pintoresco poblado.

El recital musical se prevé iniciar a las 15:30 y se extenderá hasta el anochecer, con la participación de numerosos folcloristas que presentarán sus canciones más populares y aclamadas.

Este evento no solo celebra la devoción local, sino que también promueve el turismo y la cultura en la región, consolidándose como una de las festividades más esperadas del año en Uquía.

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