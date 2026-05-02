Barracas Central se juega todo ante Banfield para meterse en octavos

El Guapo depende de sí mismo en la última fecha del Torneo Apertura 2026: si gana, clasifica sin mirar otros resultados.

Hoy 06:50

Barracas Central afrontará este sábado un compromiso decisivo cuando reciba a Banfield, desde las 14, en el Estadio Claudio Tapia, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El panorama es claro: el Guapo necesita ganar para asegurarse un lugar en los octavos de final sin depender de otros resultados.

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El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega con 21 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona A, el último que otorga clasificación. Esa ubicación lo mantiene con el control de su destino, aunque con un margen mínimo. Un triunfo le permitirá sellar su pasaje, mientras que cualquier otro resultado lo obligará a sacar la calculadora y esperar lo que ocurra en otras canchas.

En caso de empate, las combinaciones empiezan a jugar su partido. Barracas deberá esperar que el cruce entre Racing Club y Huracán no termine igualado, o que Tigre no gane. También podría verse favorecido si Sarmiento no logra una goleada amplia frente a Belgrano. En caso de derrota, el escenario se vuelve mucho más complejo y dependerá de resultados abultados de sus perseguidores.

El presente reciente deja sensaciones encontradas. Por un lado, rescató un empate valioso frente a Racing en Avellaneda, un punto que lo sostiene en zona de clasificación. Por otro, dejó escapar una gran chance en la Copa Sudamericana tras igualar 1-1 ante Audax Italiano en un partido que tenía controlado hasta el final.

Del lado visitante, el Taladro llega sin objetivos en el torneo. Con 15 puntos y fuera de la pelea, el equipo de Pedro Troglio buscará cerrar su participación con una mejor imagen. Sin embargo, su rendimiento reciente no ayuda: viene de caídas ante Argentinos Juniors y Lanús, además de empates que terminaron de diluir sus chances.

A pesar de no tener presión en la tabla, Banfield intentará complicar a un rival que se juega todo. En este tipo de partidos, la motivación puede emparejar el trámite y generar un desarrollo imprevisible. Para Barracas, el desafío es concreto: ganar y evitar depender de nadie. La oportunidad está en sus manos y el margen de error es prácticamente nulo.

Probables formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Gonzalo Maroni; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.