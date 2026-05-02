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Aumentó más del 50%: el patentamiento de motos tuvo otro récord en abril

El presidente de ACARA, destacó el fenómeno y lo calificó como “notable”, al remarcar que abril se convirtió en el mes con mayor nivel de patentamientos de la historia.

Hoy 07:00

El mercado de motovehículos en la Argentina atraviesa un momento de fuerte expansión. Según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante abril de 2026 se patentaron 80.737 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 51,5% frente a las 53.276 registradas en el mismo mes de 2025.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó el fenómeno y lo calificó como “notable”, al remarcar que abril se convirtió en el mes con mayor nivel de patentamientos de la historia, superando incluso a marzo, que ya había marcado un récord tras casi una década. 

Cambios en el ranking de motos y fuerte protagonismo de los modelos económicos

En cuanto a las marcas, Honda se mantuvo en lo más alto con 14.440 unidades, seguida por Gilera con 10.280, que recuperó el segundo lugar. Motomel quedó tercera con 9.908, mientras que Keller (8.885) y Corven (7.778) completaron el top cinco.

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En el ranking por modelos también hubo movimientos importantes. La Gilera Smash lideró abril con 7.625 unidades, apenas por encima de la Keller KN 110-8 (7.620). En tercer lugar quedó la histórica Honda Wave con 7.395, que cedió el liderazgo tras años de dominio.

Más atrás se ubicaron la Corven Energy 110 (5.215) y la Motomel B110 (5.123), en un listado dominado por motos de baja cilindrada.

El crecimiento del sector está fuertemente vinculado al acceso a financiación y a la búsqueda de alternativas de movilidad más económicas. Según Beato, si las condiciones crediticias se mantienen favorables, el segmento podría sostener este ritmo e incluso expandirse hacia categorías de mayor cilindrada.

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