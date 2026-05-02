Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAY 2026 | 17º
X
Lo + Viral

Un chihuahua asoma por la ventana y revela una sorpresa inesperada

Un joven grabó un chihuahua asomándose por la ventana de un auto, pero la sorpresa fue mayor al descubrir cuántos perros había en su interior, volviéndose viral en redes sociales.

Hoy 07:01

En una reciente escena viral que ha capturado la atención de miles, un joven decidió grabar un chihuahua que se asomaba por la ventana de un coche detenido a su lado. Lo que comenzó como un momento tierno se transformó rápidamente en una revelación sorprendente.

Cuando el joven comenzó a grabar, la conductora del vehículo se percató de que estaba siendo filmada. En un acto inesperado, decidió mostrar cuántos chihuahuas realmente llevaba en su coche.

Uno a uno, comenzaron a aparecer más perros desde diferentes asientos, ventanas y rincones del automóvil, lo que dejó al joven completamente desconcertado y a los espectadores con una sonrisa.

La escena, tan adorable como inesperada, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron su asombro y bromearon sobre que parecía un auto infinito de chihuahuas.

El video se volvió viral por su peculiaridad: nadie anticipó que detrás de un solo perro se escondía toda una colección de chihuahuas en el interior del vehículo.

Este tipo de contenido no solo entretiene, sino que también refleja la conexión especial que la gente siente hacia sus mascotas, convirtiendo momentos ordinarios en experiencias memorables.

La viralidad de este video es un recordatorio del poder de las redes sociales y cómo un simple gesto puede resonar con millones de usuarios en la plataforma digital.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte golpe al narcotráfico: tres detenidos, cocaína secuestrada y más de $2,6 millones incautados
  2. 2. Milei se reunió con el embajador en Francia y participó del inicio del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur
  3. 3. La Municipalidad participó en La Piedad de una ceremonia recordatoria a los trabajadores fallecidos
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 2 de mayo de 2026: la máxima llegará a 24°C
  5. 5. Central Córdoba quiere cerrar el Torneo Apertura con una sonrisa ante un Boca alternativo en el Estadio Único
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT