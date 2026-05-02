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“No me lo esperaba”: la frase de Pampita que confirmó la ruptura con Martín Pepa

En un chat de Whatsapp, Pampita admite que se separó de su pareja y que ahora se encuentra en Miami pasando el mal momento con sus amigos.

Hoy 11:00

Pampita confirmó su separación amorosa mediante un chat que Yanina Latorre reveló en su programa en El Observador. Si bien la conductora decidió no mostrar el chat, lo leyó al aire y se lo mostró a sus compañeros de mesa.

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Esta confirmación llega después de que Paula Varela y Yanina Latorre confirmaran la ruptura, mientras Ángel de Brito sumaba el dato de que Pampita había optado por no desmentir ni confirmar públicamente esta vez. Según los panelistas, la actitud llamó la atención porque en otras oportunidades la modelo solía comunicarse directamente para aclarar rumores.

En ese contexto, la panelista Yanina Latorre, aseguró haber accedido a un chat atribuido a Pampita. En el mensaje, la modelo habría respondido de forma directa sobre su situación sentimental. "Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas".

La panelista también explicó el origen del material difundido al aire. "Mandé a otra persona a hablar", contó Yanina Latorre, quien luego leyó la captura de pantalla frente a su compañera de mesa, Pía Shaw. El contenido del chat reforzó la versión de una ruptura reciente y no anticipada.

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