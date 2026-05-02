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Natalie Pérez presentó “Casa”, su quinto álbum, con un show íntimo que refleja su etapa más libre y personal

La artista lanzó su nuevo trabajo en Casa Spotify, donde mostró un material que combina madurez, frescura y una mirada luminosa sobre su presente. “La Mitad de Mi Vida” es la canción que marca el pulso de esta nueva etapa.

Hoy 10:58

La cantante y actriz Natalie Pérez presentó su quinto álbum de estudio, Casa, en un evento especial realizado en Casa Spotify, donde compartió por primera vez el material completo junto a la película que acompaña el lanzamiento.

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El nuevo disco marca un punto de inflexión en su carrera artística, con una propuesta que la encuentra más segura, libre y conectada con su propia identidad musical. En un ambiente íntimo, rodeada de amigos, familiares y referentes de la industria, la presentación reflejó el espíritu del álbum:cercanía, calidez y autenticidad.

El tema “La Mitad de Mi Vida” se posiciona como la puerta de entrada a este nuevo trabajo. Con un sonido pop, bailable y luminoso, la canción expone una faceta profundamente personal de la artista, quien se muestra atravesando una etapa de reflexión y crecimiento. La letra propone una mirada positiva sobre el paso del tiempo, con una actitud enfocada en avanzar y proyectarse hacia el futuro.

El álbum fue grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco, Montevideo, y contó con la producción de Diego Matturro. A lo largo de sus 12 canciones, el trabajo recorre distintos géneros con naturalidad, manteniendo siempre una identidad clara y un estilo propio.

Casa se presenta como una fotografía del presente de Natalie Pérez: un espacio donde conviven la frescura, la dulzura y la espontaneidad, sin artificios. Un proyecto que refleja una búsqueda artística honesta, en la que lo esencial no es encajar, sino seguir descubriendo nuevas formas de ser.

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