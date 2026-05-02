Úbeda puso el foco en la Copa tras el triunfo de Boca en Santiago

No es que Claudio Úbeda no le haya dado importancia al partido con Central Córdoba, pero la realidad es que gran parte de la conferencia tras el triunfo estuvo enfocada en lo que viene: el cruce de Boca Juniors por la Copa Libertadores del martes en Ecuador frente a Barcelona SC.

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“La satisfacción de haber ganado el partido es lo más importante. Dentro de esta rotación, es clave la suma de todos los jugadores y eso nos ayudó mucho”, arrancó el DT. Sin embargo, también dejó una autocrítica: “Me quedó un sabor amargo por no haberlo cerrado antes. Tuvimos situaciones y no las aprovechamos, no debimos haber sufrido. Nos pusieron en jaque en el final, pero tiene que servir para lo que viene”.

Luego, el entrenador puso la mira de lleno en el plano internacional. “Estamos muy bien, sabemos que tenemos 20 o 25 días muy cargados, con muchos partidos. Hay que descansar y ponerse a punto para que cada jugador compita por un lugar”, explicó. Y agregó: “La obligación siempre está. Tenemos que ir a buscar el partido, ya conocemos al rival y sus variantes tácticas. Desde mañana nos metemos de lleno en la Copa”.

El contexto no da margen: el Grupo D está apretado, con tres equipos en la cima con 6 puntos, incluido Boca, que viene de caer ante Cruzeiro. “Para nosotros, cada partido es el más importante. Los jugadores lo tienen claro. Se los ve bien con la rotación, hay un buen clima y eso es fundamental”, sostuvo Úbeda.

Pensando en lo inmediato, el DT fue directo: “El partido del martes es muy importante. Es un rival al que debemos ganarle para tener más tranquilidad en el grupo”. Boca ya cambió el chip y apunta todo a una parada que puede empezar a definir su camino en la Libertadores.