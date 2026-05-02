Grave estado de la Nobel Narges Mohammadi: reclaman su traslado urgente tras una huelga de hambre

La activista iraní permanece internada en condición inestable luego de sufrir desmayos en prisión. Su familia exige atención médica especializada fuera de Zanjan.

Hoy 19:38

La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi atraviesa un delicado cuadro de salud tras haber sido hospitalizada de urgencia en la ciudad iraní de Zanjan. La activista, de 53 años, fue internada en una unidad coronaria luego de sufrir un fuerte deterioro físico durante una huelga de hambre en protesta por sus condiciones de detención.

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Según informó la Fundación Narges Mohammadi, la dirigente se desmayó en dos ocasiones dentro de la prisión y padeció una crisis cardíaca, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital. Los médicos del penal consideraron que no podían atenderla adecuadamente en ese ámbito.

Desde entonces, su estado permanece inestable y sus familiares intensificaron el reclamo para que sea derivada a Teherán, donde podría recibir atención médica especializada y un diagnóstico integral, teniendo en cuenta sus antecedentes cardíacos.

Durante su detención, Mohammadi presentó reiterados problemas de salud, como presión arterial elevada, náuseas y dolores en el pecho. Además, denuncian que fue víctima de malos tratos y que se le restringió el contacto con su familia y abogados.

La activista fue detenida nuevamente el 12 de diciembre, mientras participaba en un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi. Desde entonces, su estado de salud se deterioró en medio de denuncias por falta de atención médica adecuada y negativas de las autoridades a permitir su tratamiento en la capital.

En el plano judicial, Mohammadi enfrenta múltiples condenas que suman más de 30 años de prisión. Las sentencias están vinculadas a su lucha por los derechos de las mujeres y su participación en protestas contra las normas de vestimenta impuestas en Irán. A ello se suma una condena reciente de siete años y medio por cargos como conspiración y propaganda.

Organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, cuestionaron la legalidad de los procesos judiciales en su contra y denunciaron la falta de garantías en su defensa. También alertaron sobre el riesgo que corre su vida en las actuales condiciones.

La situación generó una creciente preocupación a nivel global. El presidente del Comité del Nobel de la Paz, Joergen Watne Frydnes, advirtió que la vida de la activista depende de las decisiones de las autoridades iraníes, mientras se multiplican los pedidos para su liberación o, al menos, para que reciba atención médica urgente.

En este contexto, la familia de Mohammadi insiste en que su traslado a Teherán es clave para evitar un desenlace fatal, y denunció que funcionarios judiciales de Zanjan estarían obstaculizando cualquier medida que permita mejorar su situación sanitaria.