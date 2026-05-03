Dolor en el ambiente del boxeo y el deporte por la muerte de Roberto Villalba, el único santiagueño en llegar a los Juegos Olímpicos

El boxeador representó a Santiago del Estero en Los Ángeles 1984 y falleció este sábado a los 65 años dejando una huella imborrable en la historia deportiva local. Recordamos su última entrevista.

Hoy 09:29

El deporte santiagueño atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Roberto Villalba, el único deportista de la provincia en haber llegado a los Juegos Olímpicos, cuando representó al país en Los Ángeles 1984.

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Villalba fue uno de los grandes exponentes del boxeo local y un símbolo de esfuerzo y superación. Falleció este sábado a los 65 años tras luchar contra una dura enfermedad. Su historia, marcada por la humildad y la perseverancia, lo llevó a alcanzar un logro que hasta hoy permanece como único en Santiago del Estero.

Una historia de sacrificio y pasión

En una entrevista brindada al programa Mesa de Deportes de Canal 7 Satelital, el propio Villalba recordó sus inicios en el boxeo y cómo nació su pasión por el deporte.

“En 1978 vendíamos artesanías con mi papi. Pasamos por el Pasaje Lascano y vi que estaban boxeando. Ahí le dije a él que me gustaba”, relató.

A partir de ese momento comenzó a entrenarse y a forjar un camino que lo llevaría a lo más alto. “Empecé a entrenarme allí y tuve la suerte de que se disputó el campeonato en la Federación de Boxeo en 1984. Fui ganando combates y llegué a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, contó.

Un legado histórico

Su participación en los Juegos Olímpicos marcó un antes y un después para el deporte santiagueño. Villalba no solo representó a la provincia en el máximo escenario internacional, sino que se convirtió en un referente para generaciones de deportistas.

Hoy, su partida deja un vacío enorme, pero también un legado que seguirá vigente como ejemplo de lucha, humildad y pasión.

El deporte de Santiago del Estero despide a uno de sus grandes figuras, un pionero que llevó el nombre de la provincia al mundo.