Estudiantes de la Escuela Industrial vivieron una jornada formativa sobre ciencia y tecnología aplicada a la madera

Más de 80 alumnos participaron de una actividad en la UNSE que combinó formación técnica, recorridos por laboratorios y experiencias productivas.

Hoy 17:33

En el marco del Día de la Ciencia y la Tecnología, estudiantes de la Escuela Industrial N° 3 Santiago Maradona participaron de una jornada académica y formativa orientada a la industria de la madera, en una propuesta que buscó acercar el conocimiento científico a la práctica productiva.

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La actividad fue organizada por el Instituto de Tecnología de la Madera (ITM), en conjunto con el Centro Tecnológico de la Madera CETEMAD, dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales, y se desarrolló en la sede de El Zanjón.

Bajo el título “Ciencia y tecnología en la industria de la madera: materiales, máquinas, sistemas e industrialización”, la jornada reunió a más de 80 estudiantes de sexto año de las especialidades de Química, Maestro Mayor de Obras y Electromecánica, quienes asistieron junto a sus docentes.

Durante el encuentro, los alumnos recorrieron laboratorios y espacios productivos, donde pudieron conocer de primera mano los procesos de transformación industrial de la madera. Además, se interiorizaron sobre el uso de equipamiento especializado y el rol de la ciencia y la tecnología en la generación de valor agregado a partir de recursos naturales renovables.

El equipo docente responsable destacó la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando el trabajo articulado entre docentes, técnicos y personal nodocente, que permitió concretar la propuesta. En ese sentido, remarcaron el valor del esfuerzo colectivo para fortalecer espacios de formación y transferencia de conocimientos.

Asimismo, se puso en relieve el aporte interdisciplinario de profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, quienes contribuyeron a enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

Desde la Facultad de Ciencias Forestales destacaron que estas actividades permiten a los jóvenes vincular contenidos teóricos con experiencias reales, favoreciendo la integración de saberes y acompañando los procesos de orientación vocacional en una etapa clave de su formación académica.