Consultoras anticipan una inflación menor a la de marzo y por debajo del 3%

Las consultoras estiman que el IPC se ubicó entre 2,4% y 2,8%, con menor presión en alimentos y el fin del impacto estacional de marzo. El dato oficial se conocerá el 14 de mayo.

Hoy 17:40

Tras el cierre de abril, distintas consultoras privadas coincidieron en proyectar una desaceleración de la inflación mensual, que se ubicaría por debajo del 3%, marcando un descenso respecto al 3,4% registrado en marzo por el INDEC.

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El dato oficial será difundido el próximo 14 de mayo, pero las estimaciones preliminares ya anticipan una tendencia a la baja. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado días atrás que marzo representó un pico inflacionario y que desde abril comenzaría un sendero descendente.

Entre las proyecciones más bajas, la consultora Equilibra estimó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2,4%, al considerar que “se consolida la desinflación” tras los shocks que impulsaron los precios en meses anteriores. En ese sentido, destacaron que la inflación semanal en la última parte del mes fue mínima, lo que refuerza la idea de una mayor estabilidad.

Según ese análisis, los precios regulados y estacionales mostraron bajas, impulsadas principalmente por caídas en frutas, verduras, ropa y combustibles. A su vez, la estabilidad en el precio de la carne contribuyó a moderar el rubro de alimentos, que registró subas más contenidas.

En línea con estas estimaciones, la consultora C&T también proyectó un 2,4% mensual, y señaló que este nivel implicaría una leve reducción de la inflación interanual. Entre los factores que explican la desaceleración, destacaron el fin del impacto estacional del rubro educación, que suele concentrar aumentos en marzo.

Asimismo, indicaron que los alimentos y bebidas crecieron cerca del 1% en abril, con una suba moderada en la carne y bajas en productos frescos. En contraste, algunos rubros mostraron mayor dinamismo: el transporte registró incrementos cercanos al 4%, impulsado por el precio de los combustibles, mientras que la indumentaria volvió a subir por el cambio de temporada.

Por su parte, la consultora LCG señaló que los lácteos, bebidas y panificados explicaron gran parte de la inflación en las últimas semanas, aunque con una menor incidencia general en el índice.

No todas las estimaciones coincidieron en el mismo nivel. Firmas como Invecq ubicaron el dato en torno al 2,8%, más cerca del 2,6% proyectado en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina.

Con este escenario, abril se perfila como un mes clave para confirmar la tendencia de desaceleración inflacionaria, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la estabilidad de precios y reforzar las expectativas económicas.