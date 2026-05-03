La Justicia avanza con nuevas pruebas sobre los gastos de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete sostiene que todo está justificado, pero el fiscal avanza con la investigación. Mañana la Justicia escuchará a otro testigo en la causa.

Hoy 19:24

“Fueron 45 días de mentiras sistemáticas” y “la causa no tiene absolutamente ningún sustento”, fueron las últimas declaraciones que dejó Manuel Adorni, el viernes pasado, sobre el derrotero del expediente que lo tiene como investigado en los tribunales de Comodoro Py.

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En las últimas semanas, sin embargo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito avanzó a ritmo sostenido y la Justicia consolidó elementos que, sin despejar las dudas sobre su estilo de vida y patrimonio, motivó a los investigadores a profundizar la búsqueda de información.

Los viajes, los gastos en efectivo y las propiedades que Adorni sumó desde que está en la función pública, sin desprenderse de las que ya tenía, afianzaron en la fiscalía de Gerardo Pollicita la sospecha inicial de que podría existir un desbalance en la ecuación ingresos y egresos del funcionario.

El fiscal busca sumará nueva información este lunes con la declaración de Matías Tabar, el contratista que hizo refacciones en la casa que la familia Adorni compró en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Pollicita le pidió a Tabar que se presente con presupuestos, cotizaciones, contratos y toda la información disponible sobre su trabajo en el lote de los Adorni.

“Va a quedar demostrado que todo está justificado”, dijo el viernes el funcionario, en diálogo con radio El Observador, y volvió a afirmar que dará explicaciones sólo cuando se las pida la Justicia.

Dijo que era inocente, que se habían lanzado “conclusiones equivocadas” sobre su situación y, tomando como referencia viajes que no están acreditados en la Justicia, afirmó que se habían dicho muchas “mentiras” sobre su vida privada. “Nunca estuve en Disney”, se defendió, aunque sin identificar quién lo había acusado de viajar allí.

Justificó como una decisión de “índole personal”, en cambio, aquellos otros destinos de los que sí hay registros, como Aruba, Madrid o Punta del Este, viajes realizados por él o por su pareja, Betina Angeletti. “No tengo que justificar cosas que no están mal”, sostuvo.

Lo que la Justicia revisa por estas horas es si los gastos detrás de esas decisiones vacacionales (pagados, en su mayoría, con dólares en efectivo u otros gastos adicionales) fueron realizados con dinero declarado por el funcionario.

El viernes, Adorni evitó referirse a este punto y se apegó a la estrategia que desplegó hasta el momento. “No puedo interferir en causas judiciales”, se atajó, pese a que no existe prohibición alguna para que él explique públicamente, por ejemplo, cómo incorporó sus nuevas propiedades.

De acuerdo con los documentos y testimonios recabados por la Justicia, las dos operaciones inmobiliarias que hizo Adorni como funcionario (la compra de la casa en un country y el departamento de Caballito) fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron un total de 300.000 dólares.

Esa y otras particularidades de los movimientos, como la ausencia de intereses en uno de esos préstamos o el hecho de que Adorni no conociera directamente a las personas que le prestaron el dinero (dos jubiladas y dos mujeres de la Policía Federal), generaron dudas sobre la operatoria, según fuentes que participan de la investigación.